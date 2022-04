L’almanacco del Giunco: il 25 aprile la pubblicazione di “Robinson Crusoe” e la Liberazione dell’Italia

GROSSETO – Lunedì 25 aprile, san Marco evangelista, Festa della liberazione e Giornata mondiale per la lotta contro la malaria, il sole sorge alle 6.17 e tramonta alle 20.09. Accadeva oggi:

387 – Sant’Agostino ed il figlio Adeodato ricevono il battesimo da sant’Ambrogio.

1267 – Solenne consacrazione del Duomo di Monreale.

1327 – Viene firmata la pace tra la Repubblica di Pisa ed il Regno d’Aragona.

1507 – Il cartografo Martin Waldseemüller utilizza per la prima volta il nome America per indicare il nuovo continente in una carta del mondo. Il nome deriva dalla versione in latino del navigatore Amerigo Vespucci (Americus Vespucius).

1707 – L’esercito borbone di Filippo V di Spagna sconfigge l’esercito di Carlo VI d’Asburgo nella Battaglia di Almansa (Spagna) e il Regno di Valencia è conquistato dal Regno di Castiglia.

1719 – Viene pubblicato in Inghilterra il romanzo Robinson Crusoe di Daniel Defoe.

1792 – Francia: Nicolas J. Pelletier è la prima persona messa a morte con l’utilizzo della ghigliottina.

1831 – New York: prima di The Lion of the West, commedia dedicata all’eroe popolare Davy Crockett.

1846 – Inizio della Guerra messicano-statunitense.

1859 – Iniziano i lavori per la creazione del Canale di Suez.

1900 – Durante la spedizione polare organizzata dal Duca degli Abruzzi, la squadra guidata da Umberto Cagni arriva alla massima latitudine nord (86° 34′), stabilendo un primato assoluto per l’epoca.

1916

– Australia e Nuova Zelanda – Viene celebrato per la prima volta l’Anzac Day in memoria dei caduti di Gallipoli;

– Irlanda – Rivolta di Pasqua: il Regno Unito dichiara la legge marziale (durerà fino al 29 aprile, cioè fino al termine della rivolta).

1926

– Reza Kahn viene incoronato Scià dell’Iran con il nome di Reza Khan Pahlavi;

– Prima assoluta dell’opera lirica Turandot di Giacomo Puccini al Teatro alla Scala di Milano.

1932 – Viene fondato ufficialmente l’Esercito popolare di Corea.

1945

– Seconda guerra mondiale: l’esercito nazifascista si arrende e lascia l’Italia dopo le insurrezioni partigiane a Genova, Milano e Torino, ponendo fine all’occupazione tedesca in Italia: l’evento viene ricordato ogni anno dalla Festa della Liberazione;

– Seconda guerra mondiale: le truppe americane e sovietiche si congiungono nei pressi di Torgau, sul Fiume Elba, dividendo la Germania in due.

– USA: Cinquanta stati fondano a San Francisco (California) l’Organizzazione delle Nazioni Unite (Onu).

1953 – Sulla rivista Nature compare l’articolo A Structure for Deoxyribose Nucleic Acid di James Dewey Watson (ornitologo) e Francis Harry Compton Crick (fisico), con il quale viene descritta la struttura ad elica del Dna, per il quale riceveranno nel 1962 il premio Nobel per la medicina.

1959 – Primo caso di Aids di cui si ha notizia (l’inizio ufficiale dell’epidemia verrà fissato nella data del 5 giugno 1981).

1961 – Robert Noyce ottiene il primo brevetto per un circuito integrato.

1969 – Due attentati a Milano che provocano 20 feriti: sono i primi attentati degli anni di piombo.

1974 – Portogallo: l’Mfa (Movimento das Forças Armadas) composto da ufficiali e truppe dei diversi corpi delle forze armate, occupa militarmente Lisbona e altre città portoghesi dando vita al colpo di Stato incruento noto come Rivoluzione dei garofani, che mette fine al regime dittatoriale di Marcelo Caetano.

1981 – Giappone: più di cento lavoratori sono esposti alle radiazioni mentre sono in corso operazioni di riparazione di un guasto nell’impianto nucleare di Tsuruga.

1982 – Israele completa il suo ritiro dalla Penisola del Sinai dopo gli Accordi di Camp David.

1983 – Il Pioneer 10 attraversa l’orbita del pianeta Plutone.

1988 – Israele: John Demjanjuk viene condannato a morte per crimini di guerra commessi durante la seconda guerra mondiale. Conosciuto come Ivan il terribile, era una guardia al Campo di sterminio di Treblinka in Polonia.

2000 – Korado Korlević scopre l’asteroide n.30237 (nome provvisorio “Hy1”).

2005 – L’ultima parte della Stele di Axum torna da Roma in Etiopia.

2015 – In Nepal un terremoto di magnitudo 7,8 causa quasi 8.700 vittime.

Fonte: il.wikipwdia.org