Incidente nella notte, auto fuori strada: due 26enni trasportati alle Scotte

MONTE ARGENTARIO – Due giovani sono rimasti coinvolti la scorsa notte in un incidente stradale in in località Terrarossa nel Comune di Monte Argentario.

Intorno alle 3 l’auto, su cui viaggiavano i due uomini di 26 anni, è andata fuori strada. Nell’impatto entrambi i giovani sono rimasti feriti.

Sul posto l’elisoccorso Pegaso 2 che ha trasportato i feriti all’ospedale delle Scotte di Siena. È intervenuta anche la Misericordia di Porto Santo Stefano oltre ai Carabinieri per i rilievi.