Il Bbc Spirulina Becagli vola in gara due, successo a due cifre sul Bsc Grosseto

GROSSETO – Una buona prestazione, impreziosita dal debutto in Serie A di tre under 15, ovvero Galli, Piccinelli e Garcia, per i biancorossi del manager Cappuccini che, però, non riescono a bissare il successo della mattina contro la compagine del Bbc Grosseto. Il Big Mat Bsc Grosseto è stato abile a passare in vantaggio per 1 a 0 nel primo inning con Diaz, ma al terzo gli ospiti si sono portati sul 3 a 1, per poi realizzare un altro punto nella ripresa successiva. Nel sesto inning arriva la reazione biancorossa con Leonora – decisamente ben inserito nella squadra, seppur arrivato in città da poco più di una settimana – che accorcia le distanze per un 4 a 2 decisamente aperto.

Le ultime tre riprese, però, vedono il Bbc Grosseto realizzare ben otto punti, grazie ai suoi ottimi giocatori di esperienza e talento. Si chiude così il “Derby day”, con le due squadre che si sono spartite la posta in palio. Da sottolineare, infine, l’ottima prestazione corale dei ragazzi di Cappuccini che, nonostante la giovanissima età e la pressione di giocare una stracittadina, hanno dimostrato di essere sempre più protagonisti nel loro girone di Serie A (foto Guerrini).

Big Mat Bsc Grosseto: Funzione (1/4, Garcia 0/0), Diaz (1/4, Galli 0/1), Leonora (3/4), Scull (2/4, Piccinelli 0/0), Cinelli (0/4), Cappuccini (2/3, Valdez 0/1), Milli (0/2, Pancellini Mattia 0/1), Luciani (1/3, Pancellini Mirko 0/1), Tiberi (0/3, Forti 0/1);

Bbc Grosseto: Chelli (0/2), Franceschelli (1/1), Albert (3/6), Barcelan Rodriguez (3/4), Herrera Torrez (0/4), Loardi (0/3, Ferretti 0/1), Sgnaolin (1/5), Biscontri (1/5), Sarrocco (0/3), Vaglio (1/5).

Successione punti

Big Mat Bsc Grosseto: 100 001 000

Bbc Grosseto: 003 010 323

Lanciatori

Big Mat Bsc Grosseto: Flores, Marquez, Brzezinski, Ali, Mega;

Bbc Grosseto: Gonzalez Valera, Noguera Rodriguez, Hidalgo Reyes.