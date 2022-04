Festa della Liberazione, Pd: «Il sindaco ha abbandonato la piazza, gesto grave»

Ascolta "Impronte Digitali - La resistenza di Nello: storia di un partigiano" su Spreaker.



GROSSETO - «Nella Piazza Dante di nuovo affollata di gente, si è tornati a celebrare la festa della nostra Liberazione dal nazi-fascismo, avvenuta 77 anni fa». Così l'Unione Comunale del Pd di Grosseto e del Gruppo consiliare in una nota.

«La festa che ricorda la riconquista della libertà del nostro popolo cade quest’anno in un momento particolare: venti di guerra tornano a soffiare in Europa e, dopo circa 80 anni, si assiste nuovamente ad invasioni di Stati liberi che riecheggiano tristi tornanti della storia che speravamo non dovessero più ripetersi».

«Oggi più che mai dobbiamo avere a cuore la libertà dei popoli, un ordine internazionale giusto, la ricerca ostinata della pace».

«Forse anche per questo tanti nostri concittadini hanno sentito il bisogno di recarsi questa mattina in piazza per festeggiare l’anniversario della nostra Liberazione ed omaggiare chi si batté per essa».

«In questo contesto di festa, l’unica nota stonata è venuta dal sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna il quale, prima di pronunciare il proprio discorso, ha abbandonato repentinamente la manifestazione adducendo, con scuse posticce e maldestre, l’esistenza di non ben precisati impegni».

«Una vera e propria fuga che denota scarsissimo senso istituzionale e mancanza di rispetto nei confronti di associazioni e cittadini presenti, e soprattutto nei confronti di coloro che si sono battuti perché noi oggi potessimo essere liberi».