Auto si schianta sul tetto di un ristorante. Il proprietario: «Sala interna distrutta». LE FOTO

MONTE ARGENTARIO – Un incidente che ha dell’incredibile è quello accaduto la scorsa notte in via Terrarossa nel comune di Monte Argentario, quando una macchina, con a bordo due giovani uomini di 26 anni è finita sul tetto del ristorante “Antica Posada”.

Erano le tre di notte quando il conducente, probabilmente a causa della velocità elevata, ha perso il controllo dell’auto ed è finito sul tetto del locale, dove ha sfondato anche la parete della sala interna.

Al primo piano dell’edifico dormivano anche i dipendenti del ristorante che fortunatamente non sono rimasti coinvolti nell’impatto. Lo spavento, però, è stato enorme.

Il locale era già chiuso da qualche ora e per questo nell’incidente sono rimasti feriti solo i due 26enni che, dalle prime informazioni dell’Asl non sarebbero in condizioni gravi. Entrambi sono stati trasportati all’ospedale delle Scotte di Siena. Sul posto è intervenuto anche l’elisoccorso Pegaso, oltre alla Misericordia di Porto Santo Stefano e i Carabinieri per i rilievi.

«Lo spavento è stato grande – racconta il proprietario Dario Di Gregorio, che nel momento dell’impatto si trovava a Roma da dove è partito immediatamente -. Devo dire che dopo due anni di Covid è stata una cosa che non ci voleva. La stagione è alle porte e ora sarà molto difficile risistemare tutto. Per fortuna la cucina non è stata coinvolta e abbiamo molto spazio all’esterno, quindi forse la stagione si salva, ma dobbiamo mettere in sicurezza tutto, fare i lavoro e rimettere a posto ogni cosa. Ci imboccheremo le maniche, ma devo dire che è stato un brutto colpo».

«Mi auguro solo – aggiunge – che i due ragazzi non abbiano riportate ferite gravi. L’importante che stiano bene e possono aver imparare la lezione. Spero che la prossima volta andranno più piano»