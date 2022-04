Una rimaneggiata Blue Factor resiste un tempo: pesante ko a Prato

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Brutto ko per una rimaneggiata Blue Factor a Prato: lo Startit vince per 8-1 la gara uno dei playoff. Una partita dove i ragazzi biancocelesti hanno resistito bene nel primo tempo, per poi cedere alla distanza. Sabato prossimo il ritorno al Casa Mora.

Serie A2 PRATO STARTIT – BLUE FACTOR CASTIGLIONE 8-1

PRATO STARTIT: Alessandro Vespi, Gabriele Mariotti; Pietro Lorenzini, Lorenzo Capuano, Tommaso Bianchi, Maurizio Baldesi, Tommaso Benelli, Tommaso Barzocchi, Andrea Santoro, Leonardo Cacciatore. All. Enrico Bernardini.

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Alessandro Donnini, Alessandro Grossi; Samuel Cardi, Matteo Mantovani, Diego Guarguaglini, Filippo Onori, Brando Santoni, Filippo Montauti, Emanuele Perfetti. All. Alberto Aloisi.

ARBITRI:mario Trevisan di Viareggio, Matteo Fermi di Piacenza.

RETI: pt (2-1) 7’37 L.Capuano (P), 14’12 Onori (C), 17’19 M.Baldesi (P); st 0’13” A.Santoro (P), 9’12 Cacciatore (P), 9’20 Capuano (P), 9’44 cacciatore (P), 14’02 e 15’51 M.Baldesi (P).

La classifica del girone B di serie A2: Castiglione 37, Sarzana 35, Forte dei Marmi 26, Roller Matera, Afp Giovinazzo e Cgc Viareggio 24, Rotellistica Camaiore 22, Prato 7, Grosseto 5.

Marcatori: Federico Buralli (Castiglione) e Joaquin Vargas (Roller Matera) 41, Davide Deinite (Forte dei Marmi) 27, Ernest Cinquini (Sarzana) 25, Matteo Pistelli (Sarzana) 24.

Playoff quarti di finale gara d’andata il 23/4, ritorno 30/4 e 1/5

Indeco Afp Giovinazzo-Decom Roller Matera 4-4

Rotellistica Camaiore-Gamma Innovation Sarzana 1-4

Cgc Viareggio-Sgs Forte dei Marmi il 24/4 alle 21