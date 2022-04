GROSSETO – “Ma possibile che però bisogna arrivare a chiamare i Vigili del fuoco per capire che con il vento i pini di via Monte bianco e via Capodistria, se non vengono potati, possono ferire persone e arrecare danni a macchine o altro?”, ci scrive una lettrice.

“Il Comune dovrebbe intervenire – continua -. Se continuiamo a non potarli, qualcuno si potrebbe fare male davvero”.