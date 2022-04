Quarti di finale per il Circolo pattinatori Grosseto che entra nella storia

GROSSETO – Il Circolo Pattinatori Grosseto, entra nella storia. Ieri sera alla Pista Mario Parri di via Mercurio, i biancorossi pur sconfitti per 2-4 dal Sarzana, in virtù dei 5 gol di vantaggio nei due match, approdano ai quarti di finale dei playoff scudetto e giocheranno già sabato sera a Grosseto, gara 1 contro Lodi.

Match molto difficile, ma che i biancorossi di Federico Paghi, avranno una settimana per poter preparare al meglio.

Ecco L’intervista con l’allenatore Federico Paghi, al termine di una partita che il Grosseto, pur sbagliando molto sotto porta ha gestito bene forte come detto dell’importante vantaggio reti