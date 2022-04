Orbetello fa il bis al Palio dei tre porti: è oro per il secondo anno consecutivo

CIVITAVECCHIA – Dopo la straordinaria prestazione del 2021 Orbetello fa il bis e sale sul gradino più alto del podio al palio dei tre porti di Civitavecchia, aggiudicandosi la vittoria per il secondo anno consecutivo.

Il Palio dei tre Porti è una manifestazione organizzata dal comitato palio di Civitavecchia che si corre ogni anno e a cui possono partecipare tutti gli equipaggi della costa Tirrenica.

L’equipaggio lagunare, come lo scorso anno, ha vinto la semifinale e ha combattuto per l’oro nella finale gareggiando contro gli equipaggi dell’Isola d’Elba, Castiglione della Pescaia e Civitavecchia che, rispettivamente, si sono aggiudicati il secondo, il terzo e il quarto posto.

Lo scorso anno le condizioni meteo più clementi hanno consentito agli atleti di gareggiare in mare aperto, mentre quest’anno, a causa del forte vento, la gara è stata disputata in una zona più riparata del porto.

Squadra che vince non si cambia: a difendere i colori dell’Orbetello sono stati anche per il 2022 Sergio Ragatzu, timoniere, Andrea Santi, prima voga, Davide Banti, seconda voga, Gianluca Santi, terza Voga, e Marco Casetta, quarta voga, allenati da Bruno Busonero.

«Siamo molto contenti – dicono gli atleti lagunari – anche perché non è facile ripetersi, in allenamento la barca andava molto bene e quindi ci aspettavamo di fare bene anche se, essendo un palio con molte variabili, non sai mai come può andare a finire».