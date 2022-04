L’almanacco del Giunco: il 24 aprile il cavallo di Troia e il genocidio degli armeni

GROSSETO – Domenica 24 aprile, san Fedele da Sigmaringen martire francescano, il sole sorge alle 6.18 e tramonta alle 20.08. Accadeva oggi:

1479 a.C. – Thutmose III sale al trono degli Egizi, anche se il potere va effettivamente a Hatshepsut (come narra la storia della diciottesima dinastia).

1184 a.C. – Secondo la tradizione gli Antichi Greci entrano a Troia servendosi di un finto cavallo.

1066 – Avvistamento della Cometa di Halley; l’evento è registrato sull’Arazzo di Bayeux che raffigura la battaglia di Hastings.

1547 – Battaglia di Mühlberg. Il duca d’Alba, comandante delle forze spagnole di Carlo I di Spagna, sconfigge le truppe di Lega di Smalcalda.

1607 – Fondazione della città di Vittoria, in provincia di Ragusa, da parte della contessa Vittoria Colonna Henriquez-Cabrera.

1704 – Nord America: viene pubblicato il primo giornale delle tredici colonie, il Boston, Massachusetts – News-Letter.

1792 – Francia: viene composto l’inno nazionale chiamato La Marsigliese.

1854 – Matrimonio fra la duchessa Elisabetta di Baviera e l’imperatore d’Austria Francesco Giuseppe.

1862 – Guerra di secessione americana: una flottiglia degli Stati unionisti comandata dall’ammiraglio David G. Farragut percorre il fiume Mississippi presidiato da forze confederate sulla via per espugnare New Orleans, Louisiana.

1863 – California: massacro di Keyesville – vengono uccisi cinquantatré nativi americani della tribù Tehachapi.

1898 – Guerra ispano-americana: la Spagna dichiara guerra agli Stati Uniti.

1915 – Costantinopoli: data convenzionale dell’inizio del genocidio armeno nell’Impero ottomano.

1916 – Irlanda: ha inizio la Rivolta di Pasqua – il movimento della Fratellanza repubblicana irlandese guidata dal nazionalista Patrick Pearse inizia la sollevazione contro il dominio britannico che preparerà il terreno per la Guerra anglo-irlandese.

1926 – Germania: Trattato di Berlino (1926): accordo di neutralità ed amicizia tra l’Unione Sovietica, rappresentata da Cicerin, e la Germania. Con questo trattato la Germania intendeva rassicurare i sovietici, mostratasi reticente in seguito alla firma tedesca dei Patti di Locarno. Di fatto il Trattato di Berlino intendeva riconfermare il legame tra le due potenze iniziato col Trattato di Rapallo (1922).

1940 – Seconda guerra mondiale: Operazione Demon – Il Regno Unito inizia l’evacuazione della Grecia.

1945 – Seconda guerra mondiale/Italia: in diverse città inizia la fase culminante della Guerra partigiana di liberazione contro i nazi-fascisti che porterà il giorno successivo 25 aprile alla presa di pressoché tutte le città del settentrione da parte del Cln (Comitato di liberazione nazionale).

1953 – Inghilterra: Winston Churchill viene insignito del titolo di cavaliere dalla regina Elisabetta II.

1955 – Si conclude la Conferenza di Bandung: ventinove paesi non allineati condannano al termine dell’incontro il colonialismo, il razzismo e la Guerra fredda tra Stati Uniti ed Unione Sovietica.

1963 – Inghilterra: matrimonio tra la Principessa Alessandra di Kent con Angus Ogilvy nell’Abbazia di Westminster a Londra.

1967 – Il cosmonauta Vladimir Komarov muore sulla Sojuz 1.

1968 – La Repubblica di Mauritius, indipendente dal 12 marzo, entra a far parte delle Nazioni Unite.

1970

– Viene lanciato il primo satellite della Repubblica popolare cinese;

– Il Gambia diventa una repubblica.

1975 – Svezia: attentato della Banda Baader-Meinhof all’ambasciata della Germania Ovest di Stoccolma.

1980 – Iran: fallisce il tentativo di liberare ostaggi statunitensi prigionieri a Teheran; nel blitz muoiono otto agenti di sicurezza.

1984 – La Apple Computer presenta l’Apple IIc.

1990

– Il Telescopio Spaziale Hubble viene lanciato dallo Space Shuttle Discovery;

– L’Isola Gruinard viene ufficialmente dichiarata risanata dal disastro ambientale a causa dell’antrace dopo 48 anni di quarantena.

1993 – Inghilterra: l’Ira fa esplodere un camion imbottito con una tonnellata di esplosivo a Bishopsgate, nella City di Londra causando 2 morti e danni per oltre 1 miliardo di sterline.

1995 – Ha termine la produzione della famosa autovettura Chevrolet Corvette ZR-1.

1996 – Gli Stati Uniti introducono leggi speciali antiterrorismo.

2004 – Cipro, si vota sul referendum per il piano di riunificazione proposto dall’Onu. La maggioranza (2/3) dei votanti nella zona turca è favorevole, mentre la maggioranza (3/4) dei votanti nella zona greca è contraria.

2005 – Città del Vaticano, ha luogo in piazza San Pietro, di fronte a centinaia di migliaia di fedeli, la solenne messa di inaugurazione del pontificato di papa Benedetto XVI, eletto pochi giorni prima al soglio pontificio.

2006 – Egitto, un attacco terroristico colpisce la località turistica di Dahab, nella penisola del Sinai. Nelle esplosioni perdono la vita diciotto persone.

2008 – San Giovanni Rotondo (Foggia), la salma di san Pio da Pietrelcina viene esposta alla venerazione dei fedeli.

2013 – A Dhaka, Bangladesh, il crollo di un edificio causa la morte di 1.129 persone.

Fonte: il.wikipwdia.org