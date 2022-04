Il Bsc si aggiudica il derby con slam di Diaz, capolavoro dei ragazzi di Cappuccini in gara uno

GROSSETO – Ed è un Grande slam all’ultimo respiro che porta la vittoria nel derby al Big Mat Bsc Grosseto. Grazie a Diaz, che si è trovato al posto giusto, nel momento giusto e soprattutto con il braccio giusto, i ragazzi del manager Stefano Cappuccini si sono presi gara uno tra gli applausi di uno Scarpelli praticamente sold out. Questa mattina, dunque, è andata in scena una quinta giornata di campionato entusiasmante che ha visto il Big Mat Bsc Grosseto passare in vantaggio, per due punti a zero nel primo inning, grazie a Funzione (fresco di ritorno dalla Nazionale U18) e Diaz.

Alla quinta ripresa il Bbc Grosseto rimette la situazione in parità, ma solo per un attimo perché Tiberi – da sottolineare la sua ottima prestazione – riporta il Bsc sul 3 a 2. Il pareggio per la squadra ospite arriva al sesto inning e al settimo dilaga per un 6 a 3 pesante. Arrivati all’ultima ripesa, però, le cose cambiano radicalmente: Marcos Diaz decide di fare l’impossibile e di realizzare uno storico ed emozionante Grande slam che porta a casa base Funzione, Luciani, Tiberi e (ovviamente) Diaz. La partita si conclude tra gli applausi, con i ragazzi di Cappuccini che avranno bisogno di qualche giorno per realizzare il capolavoro che hanno compiuto (foto Guerrini). Alle ore 15 si terrà gara due.

Big Mat Bsc Grosseto: Funzione (3/5), Diaz (2/5, HR), Leonora (0/3), Scull (2/4), Cinelli (1/4), Cappuccini (0/3), Milli (2/4), Luciani (1/4), Tiberi (0/2);

Bbc Grosseto: Vaglio (0/5), Chelli (1/4), Barcelan Rodriguez (1/3), Herrera Torrez (3/3), Albert (0/5), Loardi (1/4), Sgnaolìn (1/5), Sarrocco (0/3), Proietti Petretti (0/3, Biscontri 0/1).

Successione punti

Big Mat Bsc Grosseto: 200 010 004

Bbc Grosseto: 000 021 300

Lanciatori

Big Mat Bsc Grosseto: Sireus (4.2 RL, 2 P, 4 H, 3 BB, 6 K), Artitzu (2.0 RL, 4 P, 2 H, 3 BB, 4 K), Doba (2.1 RL, 1 H, 2 BB, 4 K)

Bbc Grosseto: Cozzolino (4.1 RL, 3 P, 5 H, 2 BB, 2 K), Oberto (4.2 RL, 4 P, 6 H, 1 BB, 5 K)