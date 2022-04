Finale dolceamaro peri giovani biancorossi, solo un punto contro la Viterbese

ROSELLE – Un pareggio e una sconfitta nell’ultima giornata di campionato degli Under 15 e Under 17 biancorossi. Nella domenica conclusiva di un’annata di crescita, al Centro sportivo i ragazzi di mister Shaba hanno impattato 0-0 mentre il gruppo di Stefani ha ceduto 1-5; ospiti in doppio vantaggio nel primo tempo, poi nella ripresa doppietta di Cotugno, cui risponde per i biancorossi il nuovo entrato Generali, e acuto finale di Macchia.

Under 15: Us Grosseto-Viterbese 0-0

GROSSETO: Cavaglioni, Canu (20′ st Galli), Baldanzi, Capoduri, Amoroso (20′ st Zauli), Colledan (9′ st Bindi), Abagnale, Ibraimi (9′ st Stefani), Belletti (9′ st Plutnik), Cozzolino (20′ st Attilio), Turbanti (9′ st Tarlev). A disposizione: Balassone, Magnani. All. Shaba.

VITERBESE: Truppe, Proietti, Allegro, Ciarmiello, Chianese, Fontana, Farina, Chiazza, Auricchio (11′ st Delogu), Dobrevski (7′ st Guxha), Rossi (7′ st Di Prospero). A disposizione: Serafini, Verri, Cardiero, Lozzi. All. Morra.

ARBITRO: Salvadori di Piombino; assistenti Reali e Giorgerini di Piombino.

NOTE: ammoniti Abagnale, Bindi, Fontana.

Under 17: Us Grosseto-Viterbese 1-5

GROSSETO: Laudicino (1′ st Nadalin), Tavarnesi, Bardi (1′ st Fommei), Gamberi (1′ st Bojinov), Passalacqua, Carlucci (10′ st D’Ovidio), Presicci (20′ st Paccagnini), Arrigucci (20′ st Affabile), Conti (20′ st Generali), Tenci, Mori. A disposizione: Fregoli. All. Stefani.

VITERBESE: Giulietti, Porcu, Bartoli, Califano, Troise, Toma, Gallitelli, Riso, D’Amore, Cotugno, Di Natale. A disposizione: Piarulli, Pelluiccioni, Di Cecca M., Caputo, Silvestroni, Di Cecca D., Bernacchi, De Angelis, Macchia.

ARBITRO: Meocci di Siena; assistenti Bardaro e Martinelli di Siena.

RETI: 8′ Gallitelli, 43′ Di Natale, 15′ st e 26′ st Cotugno, 25′ st Generali, 47′ st Macchia.

NOTE: espulsi D’Ovidio e Caputo.