Corri nella Maremma, IronPassuello e Stankiewicz trionfano al Giro della Laguna

ORBETELLO – Festa dello sport al Giro della Laguna half marathon. Nella mezza maratona di Orbetello, prima tappa del circuito Uisp Corri nella Maremma, si presentano in 500: tutto esaurito, viste le iscrizioni limitate previste dal Reale Stato dei Presidi. “Era importante ripartire – afferma il presidente Andrea Coli – dopo due anni difficili questa gara ci voleva. Siamo tutti felici”. Un po’ più felice degli altri è Domenico Passuello, Gruppo Sportivo Lucchese: il triatleta e Ironman domina la gara precedendo Giorgio Calcaterra, Calcaterra Sport. Sul podio c’è anche Matteo Giacomelli, Runners San Gemini, mentre il primo dei maremmani è il sempreverde Cristian Fois dell’Atletica Costa d’Argento, quinto, dietro a Fabio Coduto, Atletica La Torre.

Tra le donne, invece, il successo è grossetano: Katerina Stankiewicz, Team Marathon Bike, che precede Moira Orfei, Uisp Viterbo, Giovanna Albertini, Atletica Pegaso, e Angela Mazzoli, Atletica Costa d’Argento.

Quattro sesti del podio sono nuovi per il Corri nella Maremma, a cominciare dal vincitore Passuello, forte triatleta di livello nazionale, e “re” Giorgio Calcaterra. Per Stankiewicz, invece ritorno alla vittoria dopo un anno di stop: per lei primo successo a Orbetello.