25 aprile, Alternativa Orbetello: «Resistere è oggi più che mai un impegno necessario»

ORBETELLO – “Il 25 aprile si festeggia la Liberazione. Ma ancora prima si festeggia la Resistenza. E resistere è oggi più che mai un impegno necessario”, così il gruppo consiliare Alternativa Orbetello.

“Davanti a coloro che intendono alimentare pericolosi retaggi del passato, ma anche davanti ai fascismi odierni – proseguono i consiglieri -. Alla discriminazione, alla prevaricazione, agli atteggiamenti mafiosi, alla propaganda, resistere a chiunque voglia limitare la libertà dei singoli ben oltre il necessario alla pacifica convivenza. Resistere. Questo l’imperativo, anche del nostro presente. Tenere alta la guardia e con coraggio ribellarsi, smascherare, manifestare liberamente il proprio disappunto, le idee, le proposte. Pretendendo il ritorno a un confronto democratico nell’ambito politico e soprattutto stimolando il risveglio della coscienza collettiva e il rovesciamento di un’opinione pubblica divenuta ormai apatica di fronte alle proprie tragedie, bloccata tra rassegnazione e connivenza”.

“Ma come si rompono gli schemi della politica? Qual è la strada da percorrere per riuscire a sovvertire la piazza reale o virtuale dove si svolge il dibattito politico e si forma l’opinione pubblica? Quali sono gli strumenti per promuovere cambiamento politico e, prima ancora culturale? La risposta è prima di tutto nei giovani, in coloro che con freschezza e indipendenza approcciano ai problemi del vivere sociale e che possono stimolare un’intera società a disegnare il proprio futuro”.

“A Orbetello di giovani così ce ne sono tanti. E nonostante la totale mancanza di luoghi di aggregazione o di un qualunque tipo di attenzione da parte delle istituzioni, riguardo l’accrescimento di una coscienza civica e politica delle nuove generazioni, questi ragazzi hanno trovato il coraggio e la perseveranza per unirsi e far sentire la propria voce. Manifestare le proprie idee, insieme e ad alta voce, è un atto democratico importantissimo che Gruppo Alternativa sostiene e promuove in ogni occasione, ancor più quando si tratta di giovani”.

“Il 25 aprile si terrà a Orbetello una loro manifestazione che segue di poco la precedente, organizzata contro l’intitolazione del Parco a Balbo e contro la deriva fascista del nostro Comune. Indizio che qualcosa ha iniziato a muoversi, un’onda che difficilmente potrà essere fermata e che sicuramente produrrà una benefica accelerazione verso il cambiamento, verso la costruzione di un vivere sociale basato su libertà e uguaglianza, senza compromessi”.

“Gruppo Alternativa invita tutti coloro che si riconoscono nei valori democratici, ad unirsi alla manifestazione e e sostenere il coraggio dei nostri giovani. Gruppo Alternativa ci sarà, come c’è stata durante tutta la fase organizzativa, in cui abbiamo aiutato i ragazzi a risolvere le tante questioni burocratiche che si sono presentate e li abbiamo sostenuti nel loro impegno a resistere a ogni tentativo di pressione e ostruzionismo. Qualcuno ha scritto una volta che “l’unico esempio possibile, è il buon esempio.” I giovani ci stanno dando un buon esempio, ci auguriamo che la comunità tutta dia il proprio”.

“Vi aspettiamo il 25 aprile alle ore 16.30 in Piazza Cortesini, dove partirà il corteo”, concludono i consiglieri di Alternativa Orbetello.