Verso il derby cittadino, Bbc Spirulina Becagli a caccia del terzo successo

GROSSETO – Senza Paolino Ambrosino, che tornerà in campo il 14 maggio sul diamante di Macerata, e Riccardo Gentili, il Bbc Spirulina Becagli è atteso domenica alle 10 e alle 15 al primo derby cittadino in serie A contro la giovanissima formazione del Bsc Big Mat, in programma sul diamante “Simone Scarpelli” di via Orcagna. I biglietti, vista la capienza ridotta a 150 spettatori, possono essere acquistati sabato in prevendita a La bottega di Sara e Cristian, in via Sauro 35-37, fino alle 14 e dalle 17 alle 20.30, oppure nel pomeriggio alla segreteria dello stadio Scarpelli in via Orcagna a Grosseto. La biglietteria dello stadio Scarpelli è comunque aperta domenica mattina e pomeriggio. Gratuito l’ingresso per gli under 14.

I ragazzi di Jairo Ramos Gizzi (302mb-2.06mpgl) guidano la classifica del girone D al fianco del Macerata; il team guidato da Stefano Cappuccini (214mb-6.82mpgl) è a due distanze di ritardo in coabitazione con Nettuno. La doppietta di Cinelli e compagni a Bologna rende questa prima stracittadina particolarmente interessante e in casa Bbc c’è il massimo rispetto per i cugini, che si sono presentati da matricola a questa stagione. Contro il superfavorito Nettuno Sgnaolin e compagni hanno mostrato un line-up di spessore e un monte di lancio che al momento giusto ha tolto ogni chances ai laziali.

“Saranno due incontri da prendere con le molle – dice il diesse Filippo Olivelli – Il Bsc si è rinforzato con l’ingaggio di un lanciatore ex Major league Flores e un altro battitore venezuelano di esperienza, Leonora, che ha allungato un line-up che già contava sull’esperienza di Diaz e di Scull. I due lanciatori italiani, Sireus e Artitzu garantiscono poi buone prove. Contro Nettuno abbiamo fatto vedere grandi cose, dobbiamo ripeterci”.

Confermata la rotazione delle prime due settimane, con Cozzolino (2-0, 2.53) partente in gara1 e Gonzalez (2-0, 1.80) in gara2.