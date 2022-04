Un autogol e molto altro, successo del Follonica Gavorrano sul Badesse

BAGNO DI GAVORRANO – Vince con merito il Follonica Gavorrano nella difficile sfida casalinga con il Lornano Badesse (1-0 il finale). Partita non bella tra le due formazioni, condizionata dai tanti cartellini sventolati da un arbitraggio contestato. Meglio i biancorossoblù al termine dei 90′, che collezionano diverse occasioni anche per il raddoppio, soprattutto nella prima frazione.

Il primo pericolo in area ospite è per i piedi di Liurni, che triangola con Origlio e batte verso la porta, ma il portiere devia con i piedi. Sul capovolgimento di fronte Lucatti si invola in contropiede e viene fermato fallosamente da Ampollini, che prende il primo giallo della partita.

Il vantaggio per i biancorossoblù arriva al 7′: Coccia si invola sulla fascia sinistra e mette dentro un pallone velenoso rasoterra, che taglia tutta l’area e viene messo nella propria porta da Cecconi, probabilmente più attento alla marcatura su Liurni che a guardare il pallone.

Al 13′ ancora Liurni pericoloso: raccoglie palla sulla destra dopo un errore di impostazione avversario e si invola puntando Paparusso, mettendolo a sedere con alcune finte, ma su tiro liftato verso la porta, il portiere raccoglie e sventa.

Primo tiro del Lornano Badesse al 17′ con Frosinini dopo una respinta della difesa su calcio piazzato, ma la sua conclusione termina a lato.

Al 20′ grandissima azione personale di Sylla, che prende palla sulla sua trequarti e si fa 70 metri palla al piede, superando tre avversari. Triangola poi con Liurni e va al tiro, con la palla che supera il portiere ma viene salvata sulla linea da un difensore dopo una deviazione dell’estremo difensore ospite.

Al 24′ è ancora Coccia a scendere palla al piede e a servire Liurni, che manda fuori; quattro minuti. do ancora Coccia prova un tiro pericoloso dal limite dopo una bella azione personale, deviato.

Al 41′ si vede in avanti anche Tiganj, che riceve da Barlettani e prova a beffare il portiere, che devia in tuffo e salva il risultato. E due minuti più tardi azione insistita dei biancorossoblù, culminata con il colpo di testa di Sylla che però viene parata centralmente da Conti.

Nella ripresa la prima occasione è per il Lornano al 6′, con Cappelli che riceve il piazzato di Ranelli e mette con il piattone la palla in rete, ma l’arbitro annulla per fuorigioco. Al 10′ è invece Origlio a provare la botta di sinistro da fuori, ma Conti è sulla traiettoria e si oppone.

Badesse vicino al pareggio al 20′ con inzuccata di Mignani, ma Ombra dice no. Sull’angolo successivo altra occasione di testa per Schiroli, la cui incornata viene deviata ancora in corner.

Finale di gara con tanti falli che spezzettano il match, mentre l’arbitro decreta 6′ di recupero di fuoco: i locali reclamano anche per un rigore dopo un fallo di mano di Manganelli, che stoppa con l’avambraccio un tiro di Fontana indirizzato verso la porta. Lornano in avanti alla disperata ricerca del pareggio, ma il risultato non cambia.

FOLLONICA GAVORRANO: Ombra, Coccia (31′ st Fremura), Dierna, Grifoni, Origlio, Tiganj (14′ st Fontana), Liurni (30′ st Mugelli), Sylla (43′ st Giustarini), Barlettani (24′ st Iacullo), Lo Sicco, Ampollini. A disposizione: Vivoli, Bruni, Del Rosso, Berardi. All. Bonura.

LORNANO BADESSE: Conti, Cecconi, Paparusso, Chiti (2′ st Ranelli), Manganelli, Schiroli, Frosinini (20′ st Corsi), Cappelli (16′ st Mari), Lucatti (39′ st Diarrassouba), Andreoli, Mignani (28′ st Discepolo). A disposizione: Lanzano, Bonechi, Masini, Gozzerini. All. Alessandria.

ARBITRO: Di Nosse di Nocera Inferiore; assistenti Santini di Savona e Cufari di Torino.

RETI: 7′ (aut.) Cecconi.

NOTE: ammoniti Ampollini, Schiroli, Coccia, Sylla, Andreoli, Fontana, Origlio, Grifoni, Manganelli; recuperi 1+6.