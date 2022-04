Primo ko per lo Sporting Talamone per mano del Las Palmas, sale in vetta Pizzeria Ballerini

GROSSETO – Prosegue l’attività del calcio a 5 e 7 Uisp a che durante questo periodo di festività, con alcune gare giocate per le varie manifestazioni. Molto importante la partita di recupero del girone A di Seconda Divisione Grosseto, dove il Las Palmas Ristopub fa cadere l’imbattibilità dello Sporting Talamone, che cede così la vetta della classifica alla Pizzeria Ballerini: gara molto tirata ma corretta tra le due squadre che finisce con l’inusuale risultato di 1 a 0 griffato dall’acuto di Soua Seyf. Per il girone B invece, è andato in scena l’anticipo tra l’Endurance Team di Meattini e i Wild Boars, con i primi che guadagnano tre punti importanti in chiave playoff grazie al 14 a 3 determinato dal duo Ciacci-De Luca.

Squadre in campo anche per la Coppa Provinciale, che sia per i Pro che per i Dilettanti è ai quarti di finale. Il Crystal Palace entra tra le prime quattro del tabellone Pro, superando 10 a 5 la Pizzeria Pepe Nero, che si è battuta comunque in modo onorevole: difficile però tenere un giocatore come Briaschi, decisivo nell’allungo degli inglesi. Nel torneo Dilettanti, invece, prova di forza del Montalcino, che guadagna la qualificazione alla semifinale con il torrenziale 14 a 1 sul Ritual Fc: scatenato il trio offensivo composto da Pacenti-Ferretti-Tarducci, mentre il Barbagianni risolve di misura (4-3) la sfida contro i rampanti Underdogz, domati dalla tripletta del nuovo acquisto Salemme.

Una partita giocata anche per la Prima Divisione della zona Sud, con l’anticipo tra Edil Tarquini e Delfini Estetica Helios che consegna ufficialmente il primo posto in stagione regolare al team di Mirko Tarquini: nel 12 a 0 calato ai Delfini, già sicuri della terza posizione, brilla come sempre la luce di Francesco Conti che rimpingua il proprio bottino di reti con altre otto reti.

Patreggio 1 a 1, invece, tra Birrareal e Podere Casina nell’andata dei quarti di coppa di calcio a 7: il botta e risposta tra Gabriele Fazzi e Luca Ronca lascia il discorso qualificazione apertissimo in vista del ritorno.