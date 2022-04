Festa della Liberazione: attenzione ai divieti. Tutte le modifiche al traffico in città

GROSSETO – Per il corretto svolgimento in sicurezza della manifestazione e del corteo per la celebrazione del 77° Anniversario della Liberazione nel giorno 25 aprile 2022, sono state attivate con ordinanza comunale le seguenti limitazioni:

– è istituito dalle ore 07.00 alle ore 13.00 circa e comunque fino al termine della manifestazione, il divieto di sosta con la sanzione accessoria della rimozione dei veicoli, eccetto quelli militari ed a servizio delle Autorità, in Grosseto nella Piazza dei Martiri delle Foibe Istriane, Cimitero di Sterpeto (parcheggio centrale lato sinistro ingresso cimitero, per circa 30 posti);

– è istituito il divieto di transito per tutti i veicoli in Grosseto Piazza della Libertà esclusivamente durante la cerimonia di deposizione della corona al Monumento al Partigiano, che dovrebbe avvenire tra le ore 09.45 e le ore 10.00;

– è istituito dalle ore 09.00 alle ore 13.00 circa e comunque fino al termine della manifestazione, il divieto di sosta con la sanzione accessoria della rimozione dei veicoli, eccetto quelli militari ed a servizio delle Autorità, in Grosseto nella Via Porciatti, lato sinistro rispetto all’attuale senso di marcia nel tratto compreso tra l’intersezione con Piazza Nannini e la Piazza del Popolo;

– è istituito il divieto di sosta con la sanzione accessoria della rimozione per tutti i veicoli, compresi quelli in possesso di autorizzazione ZTL, eccetto quelli a servizio delle Autorità in Via Saffi da passo carrabile accesso Mura Medicee Parco Rimembranza ( per n. 6 stalli), dalle ore 08.00 alle ore 13.00, in concomitanza dello svolgimento della cerimonia presso il Monumento ai Caduti del Parco della Rimembranza;

– dalle ore 09.00 sino alle ore 13.00 e comunque fino al termine della cerimonia in argomento, è’ istituito il divieto di sosta con la sanzione accessoria della rimozione per tutti i veicoli, eccetto quelli a servizio delle Autorità militari, civili e religiose, nella parte dell’area di parcheggio a pagamento ubicata in Grosseto, nella Via Ximenes – lato Parco Giochi – e precisamente dall’altezza del civ. 36 rispetto alla direzione di marcia consentita fino a tergo dell’ufficio adibito al rilascio dei permessi Z.T.L., ivi posto;

– infine è istituito il divieto di transito per tutti i veicoli al passaggio del corteo delle Autorità partecipanti alla manifestazione, che dovrebbe avvenire dalle ore 10.00 circa e comunque fino al termine della stessa, nelle seguenti Vie o Piazze del capoluogo: partenza da Piazza De Maria – viale Ximenes – via Gramsci – porta Corsica – piazza Gioberti – via Manin – piazza Duomo – corso Carducci – piazzetta Monte dei Paschi – via Saffi (ingresso Parco Rimembranza per la deposizione della corona); ritorno via Saffi – piazzetta Monte dei Paschi – corso Carducci – piazza Duomo – piazza Dante Alighieri dove si svolgerà l’ orazione ufficiale con deposizione della corona alla Lapide presso il Palazzo della Provincia.