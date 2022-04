Eur Massimo di misura, Atlante Grosseto sconfitto dall’altra big del girone

GROSSETO – Amara sconfitta per 2-1 per l’Atlante Grosseto contro la seconda del girone Eur Massimo. Sul parquet nemico i biancorossi hanno complicato la vita dei meglio classificati avversari in una gara tutta in salita, ma dove hanno sfiorato il risultato utile.

Grossetani coi giovani Cipollini e Hide dal primo minuto di gioco, autori di una prestazione positiva e promettente per il futuro.

Decisivo l’inizio di gara, con due reti romane nei primi minuti: complici dei passaggi sbagliati ,a sfera arriva a Bacaro che al 4′ e all’11’ no sbaglia. Occasioni da una parte e dall’altra, col risultato che cambia di nuovo al 12′ della ripresa con la perla di Falaschi su azione insistita dei maremmani. Nel finale palo di Morad.

La formazione dell’Atlante Grosseto: Tamberi, Cipollini, Hide, Agnelli, Izzo, Baluardi, Gianneschi, Falaschi, Mateo, Morad, lessi, Joao.

La formazione dell’euro Massimo: Spreafico, Fabozzi, Cerchiari, Terlizzi, Turrisi, Bacaro, Bernardo, Minucci, Becchi, Petrucci, Mazzuca, Felici.