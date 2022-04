Convocazione per il giovane Faragli alla selezione regionale per il Trofeo Carloni

GROSSETO – Soddisfazione in casa Gea Basketball per la convocazione di Anselme Faragli, classe 2009, per la selezione regionale che nei giorni del 30 aprile e 1 maggio disputerà il Trofeo Carloni al Palasport Rodari di San Vincenzo. Faragli, alla sua prima esperienza con la maglia della Toscana, è stato inserito nella squadra Dragons. Al prestigioso torneo toscano parteciperà anche un altro grossetano, Andrea Tasselli della Pallacanestro Grosseto Team 90, che farà parte dei Raptors.