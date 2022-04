Braintrainig: a Confartigianato al via un corso di memoria gratuito

GROSSETO – “Confartigianato Imprese Grosseto è attenta al benessere dei soci e delle loro famiglie ospitando anche iniziative tese a migliorare la qualità della vita, come la proposta degli incontri di braintrainig, organizzati dalla cooperativa sociale Nomos, per l’allenamento cognitivo e al potenziamento della memoria”, spiegano dall’associazione di categoria.

A partire dal 26 aprile, nella sede di Confartigianato Imprese Grosseto in via Monterosa, prenderà il via la nuova edizione dei gruppi di allenamento cerebrale, rivolti ai partecipanti della passata edizione del Check up del funzionamento cognitivo. Si tratta di percorsi di 10 incontri, durante i quali verranno proposti esercizi e attività di gruppo.

Anche per questa edizione la partecipazione è gratuita, grazie ai finanziamenti ricevuti e alla collaborazione della cooperativa Nomos con vari enti, tra cui la Confartigianato Imprese Grosseto.

Nel corso degli incontri verrà fornito ai partecipanti del materiale per rendere continuativo lo svolgimento degli esercizi e l’allenamento, anche a casa.

Nuovi gruppi partiranno nello stesso periodo a Scarlino, rivolti ai partecipanti degli ultimi check up del funzionamento cognitivo svolti sul territorio.

In funzione delle ultime evidenze scientifiche, l’attività di stimolazione cognitiva permette di mantenere attive e allenate le proprie funzioni cognitive, come la memoria e l’attenzione, favorendo il fenomeno della neuroplasticità.

Se interessati alle future edizioni del progetto potete contattare il seguente numero: 377 554 5380.