Atletica leggera, Fossombroni in pista anche con gli atleti speciali

GROSSETO – La luce in fondo al tunnel, dopo il lungo periodo contrassegnato dalla pandemia. Finalmente sono tornate le prime gare studentesche di atletica leggera all’aperto. Un ritorno significativo all’attività, dopo un lungo stop imposto dal Covid. La cornice del campo Zauli di Grosseto ha così ospitato la fase provinciale delle gare, organizzate dall’ufficio scolastico provinciale del Miur.

Il Fossombroni ha partecipato con un gruppo di studenti che si sono messi in mostra ottenendo ottimi risultati. Tra loro anche gli studenti speciali che hanno preso parte ai 1000 metri (Diana Moraru), 100 metri piani (Massimo Priami) e getto del peso (Matteo Marzocchi). Il Fossombroni da tempo sta puntando sul valore della partecipazione e dell’inclusività in tutte le attività scolastiche che vengono svolte sia dentro che fuori dall’istituto. In questo caso la partecipazione è stata fortemente voluta dalla dirigente scolastica Francesca Dini e dall’insegnante Gabriella Corzani che è stata impegnata nella manifestazione come giudice di gara. Ad accompagnare i ragazzi anche gli insegnanti di sostegno Mariana Laukova, Mirco Pierattoni, Anna Russo.