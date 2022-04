Verso Bsc Grosseto-Bbc Spirulina Becagli, posti limitati allo Scarpelli

GROSSETO – Sarà possibile acquistare in prevendita i biglietti per il primo derby cittadino di baseball, tra Bsc 1952 Big Mat e Bbc Spirulina Becagli, in programma domenica 24 aprile alle 10 e alle 15 allo stadio “Simone Scarpelli”. Purtroppo la capienza nell’impianto di via Orcagna è stato limitato, per motivi legati all’ordine pubblico, a 150 persone per ciascuna gara, per cui agli appassionati è consigliato di acquistare il tagliando d’ingresso con largo anticipo.

Sarà possibile acquistare, al costo di cinque euro, i biglietti venerdì 22 aprile e sabato 23, è possibile a La bottega di Sara e Cristian, in via Sauro 35-37, dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 20.30, oppure nel pomeriggio degli stessi giorni alla segreteria dello stadio Scarpelli in via Orcagna a Grosseto.

La biglietteria dello stadio Scarpelli è comunque aperta domenica mattina e pomeriggio. Gratuito l’ingresso per gli under 14.