Tuttoweekend in Maremma: cosa fare nel fine settimana del 25 aprile? La guida agli eventi in provincia di Grosseto

FOLLONICA

24-4-2022 - Laboratori per bambini e un mercatino: così Biglie sciolte parla di autismo

24-4-2022 - Appuntamento al cinema: Manetti Bros a Follonica presentano il loro “Diabolik”

FINO A 22-5-2022 - Escursioni nel Parco delle Colline metallifere: ecco il calendario

GROSSETO

22-4-2022 - Ukrainian classical ballet al Moderno: «Lotteremo fino all’ultimo per portare in scena “Il lago dei cigni”, contrari ad ogni censura»

22-4-2022 - Archeologia: un itinerario mediceo nella Contea di Pitigliano. Se ne parla in una conferenza

22-4-2022 - Venerdì di musica al Khorakhanè con la Resisto night

22-4-2022 - I misteriosi busti e la Sala 41: l’artista grossetano Faccendi in mostra alle Clarisse

23-4-2022 - L’Isgrec al Festival Resistente presenta il volume “Antifascismo, guerra e Resistenze in Maremma”

24-4-2022 - Festa del tesseramento alla Pro loco: «Pomeriggio di musica e merenda»

FINO A 24-4-2022 - Pietro Corridori in mostra: opere, disegni e dipinti

FINO A 24-4-2022 - L’artista grossetana Lina Bartoli in mostra

FINO A 24-4-2022 - Al cinema Stella va in scena “Tra due mondi”: con Juliette Binoche negli abissi del precariato

FINO A 25-4-2022 - A Grosseto la mostra su Armida Barelli, che il 30 aprile sarà proclamata beata

FINO A 7-5-2022 - “L’estetica della Fede”: alle Clarisse un nuovo ciclo di incontri tra arte e cultura

FINO A 8-5-2022 - “Colore di Maremma”: le opere del soranese Fabio Capoccia in mostra al Cassero

MASSA MARITTIMA

22-4-2022 - Mare Salato: musica e letture in biblioteca

FINO A 25-4-22 - Al Cinema Goldoni l’ultimo film di Pieraccioni “Il sesso degli angeli”

FINO A 26-4-2022 - Apre i battenti il 18 marzo la mostra “Arte e giornalismo”

FINO A 30-4-2022 - Maremma Novecento: al via un ciclo di eventi sulla Resistenza e sul lavoro nelle miniere​

FINO A 5-5-2022 - “La donna nel tempo e nel mondo”: a Massa quattro appuntamenti cinematografici. Il programma

MONTE ARGENTARIO

FINO A 25-4-2022 - Acquario Mediterraneo dell’Argentario: aperto anche nel weekend di Pasqua ed il 25 aprile

PITIGLIANO

FINO A 30-4-2022 - A Pitigliano le domeniche di aprile sono all’insegna del trekking e degli etruschi

25-4-2022 - Festa della Liberazione: a Pitigliano una giornata tra video, workshop e flash mob. Il programma

SCANSANO

FINO A 26-4-2022 - “Oltre il ponte…”: in scena lo spettacolo teatrale tratto dai lavori di Nedo Bianchi

SORANO

FINO A 30-4-2022 - Visita guidata al museo di san Mamiliano, a Sovana, per vedere il “corredo simposiaco etrusco”

