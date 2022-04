Tutti in spiaggia per la giornata ecologica dedicata al mare: appuntamento a Scarlino

SCARLINO – Domenica 24 aprile il consorzio MareScarlino, torna ad organizzare, dopo una pausa di due anni, imposta da

l’emergenza covid, in collaborazione con l’associazione Waves Avenue, la giornata interamente dedicata alla pulizia dell’arenile e delle pinete retrostanti.

L’iniziativa, che ha ottenuto il patrocinio del Comune di Scarlino, è aperta a chiunque desideri partecipare. Ad operare lungo il litorale insieme ai gestori delle spiagge saranno tutti i cittadini fruitori delle spiagge attrezzate e di libero accesso. L’obiettivo è quello di rendere pulito il litorale scarlinese e le pinete dalle plastiche e da ogni rifiuto depositato lì dal mare, oppure abbandonato dall’uomo.

«L’iniziativa – spiegano gli organizzatori -, oltre a produrre un risultato concreto, è quello di rimuovere i rifiuti inquinanti dalla spiaggia e dalle zone limitrofe, evitando di farli finire in mare, ha lo scopo di concorrere a formare una coscienza civica sempre più sviluppata in ognuno di noi e specialmente tra i giovani. La plastica resta il nemico numero uno del mare e purtroppo è il materiale inquinante più presente lungo i litorali. Nell’elenco dei rifiuti ci sono tappi e bottiglie di plastica, stoviglie, bicchieri monouso, cannucce, cotton fioc, sacchetti, scarpe e vestiti».

«La data di questa iniziativa è stata scelta per operare in sinergia e a fianco del Comune di Scarlino che in seguito ad un finanziamento della Regione Toscana che ha stanziato 200 mila euro per riparare i danni causati dall’erosione e dalle mareggiate e in particolare per il ripristino stagionale dell’arenile. Il Comune di Scarlino , ha previsto di affidare i lavori nel corso delle prossime settimane. Quindi la giornata ecologica sarà tempestiva, utile e concreta in quanto consentirà di avere in occasione del ripristino delle sabbie, un arenile pulito».

Il programma:

● Ritrovo alle ore 9.30 di domenica 24 aprile spiaggia Il Balugano

● I volontari che parteciperanno verranno divisi in due gruppi:

Un gruppo pulirà l’arenile le dune e le pinete con ritrovo alla spiaggia il Balugano (località Butelli) ,

mentre – L’altro gruppo si dedicherà alla pulizia delle cale che potranno essere raggiunte anche in

bicicletta

● Saranno consegnati a tutti i partecipanti sacchi e guanti per raccogliere i rifiuti

● Al termine ore 13,30 pranzo offerto in spiaggia nei pressi del Balugano