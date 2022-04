Strade: dalla Regione 1,5 milioni a 31 piccoli comuni per la manutenzione. Anche in Maremma

GROSSETO – Un milione e mezzo di euro per la manutenzione delle strade nei piccoli comuni, quelli con popolazione inferiore o uguale a 5mila abitanti. La giunta ha dato il via libera alla delibera presentata dall’assessore alle infrastrutture e trasporti Stefano Baccelli con cui si assegnano le risorse a 31 piccoli comuni della Toscana. Tra questi anche quattro comuni maremmani: Semproniano 49mila euro, Montieri 50mila euro, Cinigiano 50 mila euro e Santa Fiora 50 mila euro.

La Regione finanzierà fino ad un massimo di 50mila euro e non oltre l’80 per cento del costo complessivo degli interventi. I Comuni individuati da parte loro si impegnano a rendere cantierabile l’intervento entro il 31 maggio 2022, ovvero presentare alla Regione Toscana il progetto esecutivo e il suo atto approvativo. I Comuni si impegnano anche a rendicontare l’intervento finanziato entro il 31 dicembre del 2022.

“I piccoli comuni – spiega Baccelli – sono importanti e rappresentano con le loro caratteristiche la Toscana diffusa, quella che vogliamo valorizzare ed esaltare. Con l’atto varato dalla giunta finanziamo interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino di tratti di strade pubbliche comunali, privilegiando quei comuni che nell’anno precedente non sono risultati beneficiari del contributo regionale e quelli con minore popolazione sulla base dei dati Istat 2021”.

A ricevere finanziamenti ci sono 8 comuni in provincia di Siena (Trequanda, Monticiano, San Casciano dei Bagni, Pienza, Murlo, Cetona, San Quirico d’Orcia, Gaiole in Chianti); 7 comuni in provincia di Lucca (Sillano Giuncugnano, Villa Collemandina, San Romano in Garfagnana, Castiglione di Garfagnana, Camporgiano, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, ); 4 comuni in provincia di Grosseto (Montieri, Cinigiano, Santa Fiora, Semproniano); 4 in provincia di Arezzo (Sestino, Monterchi, Chiusi della Verna, Castel San Niccolò); 3 in provincia di Firenze (San Godenzo, Palazzuolo sul Senio, Londa); 2 comuni in provincia di Pisa (Lajatico e Chianni); 2 in provincia di Massa-Carrara (Podenzana e Mulazzo) e 1 in provincia di Pistoia (Sambuca Pistoiese).