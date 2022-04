Resta attivo lo sportello socio assistenziale della Croce rossa

ORBETELLO – “Lo sportello sociale di area 2 socio assistenziale della Croce Rossa Italiana, anche per la grave crisi umanitaria conseguente alla situazione di emergenza per la guerra in Ucraina, resta a disposizione della popolazione e di eventuali profughi, di tutti coloro che ne hanno necessità”, spiega il Comitato Cri Costa d’Argento.

“Area due ha dato la propria disponibilità alla Cri regionale e nazionale per ogni utile iniziativa ed al Comune di Orbetello, così

come il Comitato locale Costa d’Argento nel suo complesso, per ogni utile iniziativa di aiuto e solidarietà e supporto logistico, sociale e

sanitario”.

“Continua anche per il sociale ed il segretariato, la collaborazione a Orbetello con le Acli, Associazione Cristiana Lavoratori Italiani, a

Porto Santo Stefano con il patronato di Epaca Coldiretti. Lo sportello vede ampia partecipazione di volontarie, coordina la delegata di area 2

Piera Casalini”.

Apertura – lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle ore 13, presso la sede Cri di Orbetello, in Via Gioberti, 14, 16, 18.