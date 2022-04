Quale finanziamento scegliere se si è un dipendente privato

Può capitare di aver bisogno di un prestito, così da avere liquidità immediata per la realizzazione di piccoli e grandi progetti o per fronteggiare magari delle spese impreviste. In questi casi, se si è un dipendente privato con contratto a tempo indeterminato si potrà scegliere fra varie opzioni. Sarà bene valutare con cura una soluzione che soddisfi le nostre necessità e a quale banca di credito affidarsi. Un’ottima opzione è usufruire della cessione del quinto, inizialmente pensata solo per i lavoratori statali e pubblici, che vedevano riconosciuta la possibilità di contrarre un prestito da estinguere attraverso la periodica cessione di un quinto del proprio salario mensile, ora non più. A questo proposito, Findomestic mette a disposizione di chi ne avesse bisogno una proposta molto interessante. La pratica potrà essere effettuata comodamente online da casa propria, senza doversi recare in filiale. Ma vediamo meglio le principali caratteristiche e come aderire.

Condizioni e vantaggi della cessione del quinto

Questa forma di finanziamento prevede un tasso fisso e una rata costante non superiore ad 1/5 dello stipendio mensile, per tutta la durata del piano di ammortamento. È un tipo di soluzione adatta quindi a chi predilige vivere il proprio finanziamento con tranquillità.Sarà il vostro datore di lavoro che si occuperà di versarla trattenendola direttamente dalla vostra busta paga. Altre caratteristiche vantaggiose della cessione del quinto sono che si tratta di un finanziamento a firma singola e che quindi non richiede la firma di un garante. Un altro vantaggio da non tralasciare è la possibilità di richiedere il prestito anche quando la persona ha altre pratiche o finanziamenti già in corso. Anche chi risulta cattivo pagatore potrà accedervi. In genere per ottenere l’importo non ci vorrà molto, ma solo il necessario affinché la banca possa eseguire alcune verifiche necessarie sull’azienda dove si lavora. Essendo nel settore privato, ricordiamo che sarà possibile richiedere, oltre alla cessione del quinto, anche la delega di pagamento, che permetterà di avere un ulteriore finanziamento alle stesse condizioni, ovvero una rata massima pari a un quinto dello stipendio e rimborso in 120 mesi. Per ottenere anche la delega di pagamento si dovrà però avere l’autorizzazione dell’azienda.

Come sottoscrivere un finanziamento con la cessione del quinto

Grazie alla cessione del quinto, con Findomestic sarà possibile richiedere il vostro prestito direttamente online da casa vostra. Tutto ciò che servirà sarà la tessera sanitaria, un documento di identità valido e la busta paga. Grazie al comodo simulatore, basterà inserire tutti i dati e si potrà avere un preventivo personalizzato, a quel punto basterà completare la procedura tramite la firma digitale. Dopo aver inviato la richiesta, verrete ricontattati per finalizzare il preventivo e per supporto nella preparazione della documentazione necessaria. Va ricordato poi che sarà possibile ottenere importi molto consistenti, grazie ad un rimborso fino a 10 anni, valutati anche a seconda del vostro stipendio, dell’anzianità di servizio, e del TFR maturato.