Primo turno playoff a Prato per la Blue Factor, derby col Grosseto per gli Under 19

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – E’ una Blue Factor rimaneggiata quella che si presenta a Prato per l’andata del primo turno dei playoff in serie A2. In settimana c’è stato l’abbandono dell’allenatore Massimo Bracali che ha rassegnato le dimissioni, e anche i due giovani Alberto Cabiddu e Mattia Maldini non saranno della partita. Nominato nuovo allenatore Alberto Aloisi che punterà sui tanti giovani per concludere la stagione. La volontà del Castiglione è di chiudere nel migliore dei modi la stagione.

In serie B sono arrivate due vittorie nei recuperi: contro l’Spv Viareggio in trasferta per 4-1 e nel big-match al Casa Mora contro il Forte dei Marmi per 4-3 che hanno portato la squadra al terzo posto in classifica. L’Under 19 gioca il derby a Grosseto, l’Under 17 ospita sabato al Casa Mora i Forte dei Marmi, l’Under 15 giocherà giovedì 28 a Viareggio contro il Cgc. L’Under 11 ha invece vinto il ritorno contro il Sarzana per 8-3 nel girone dal 1° al 4° posto e sabato ancora al Casa Mora la bella contro i liguri.

Serie A2

Recupero 15a giornata il 10/4: Cgc Viareggio-Decom Roller Matera 6-6, Recupero 16a giornata il 16/4: Sgs Forte dei Marmi-Cgc Viareggio 4-4.

La classifica serie A2 girone B: Castiglione 37, Sarzana 35, Forte dei Marmi 26, Roller Matera, Afp Giovinazzo e Cgc Viareggio 24, Rotellistica Camaiore 22, Prato 7, Grosseto 5.

Marcatori: Federico Buralli (Castiglione) e Joaquin Vargas (Roller Matera) 41, Davide Deinite (Forte dei Marmi) 27, Ernest Cinquini (Sarzana) 25, Matteo Pistelli (Sarzana) 24.

Playoff quarti di finale gara d’andata il 23/4, ritorno 30/4 e 1/5

Prato Startit- Blue Factor Castiglione

Indeco Afp Giovinazzo-Decom Roller Matera

Rotellistica Camaiore-Gamma Innovation Sarzana

Cgc Viareggio-Sgs Forte dei Marmi

Serie B Spv Viareggio-Blue Factor Castiglione 1-4. Blue Factor Castiglione-Orlando Focacceria Forte Dei Marmi 4-3

SPV VIAREGGIO: Alessio Carmazzi, Tommaso Cosentini; Tommaso Olivi, Giotto Lentini, Tommaso Simonetti, Iacopo Pellegrini, Francesco Poletti, Nicola Gemignani, Andrea Balestreri. All. Andrea Limena.

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Alessandro Grossi, Luca Peruzzi Squarcia; Filippo Montauti, Brando Santoni, Filippo Onori, Matteo Mantovani, Emanuele Perfetti, Diego Guarguaglini. All. Alberto Aloisi.

ARBITRO: Roberto Toti di Salerno.

RETI: pt (0-1) 22’26 Perfetti (C); st 8’08 Montauti (C), 8’37 Perfetti (C), 11’27 pp Poletti (V), 20’28 Montauti (C).

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Alessandro Grossi, Luca Peruzzi Squarcia; Filippo Montauti, Brando Santoni, Filippo Onori, Tobia Tognarini, Lorenzo Della Giovampaola, Emanuele Perfetti, Samuel Cardi, Diego Guarguaglini. All. Alberto Aloisi.

ORLANDO FOCACCERIA FORTE DEI MARMI: Giovanni Taiti, gustavo Giorgi; Mattia Bicicchi, Tommaso Giovannelli, Oscar Barbani, Alessio Ambrosio, Federico Giorgi, Riccardo Bellè, Piercarlo Cacciaguerra, Diego Chereches. All. Andrea Biagi.

ARBITRO: Matteo Galoppi di Follonica.

RETI: pt (1-1) 7’43 Guarguaglini (C), 12’45 Chereches (FM); st 1’43 Santoni (C), 2’59 Chereches (FM), 3’55 Santoni (C), 6’12 Perfetti (C), 11’17 Chereches (FM).

Le partite della 13a giornata il 9/4 Rotellistica Camaiore-Follonica 2-2, Spv Viareggio-Cgc Viareggio 8-5, il 10/4 Rizzo Costruzioni Prato-Pumas Viareggio 8-6, il 15/4 Blue Factor Castiglione-Orlando Focacceria Forte dei Marmi 4-3. Recupero 7a giornata il 23/4 Rizzo Costruzioni Prato-Follonica. Recupero 8a giornata il 20/4 Spv Viareggio-Rotellistica Camaiore 8-4. Recupero 9a giornata il 25/4 Pumas Viareggio-Spv Viareggio, l’1/5 Follonica-Orlando Focacceria Forte dei Marmi. Recupero 12a giornata il 13/4 Spv Viareggio-Blue Factor Castiglione 1-4. Le partite della 14a e ultima giornata il 23/4 Orlando Focacceria Forte dei Marmi-Spv Viareggio, il 24/4 Cgc Viareggio-Rotellistica Camaiore, Pumas Viareggio-Blue Factor Castiglione, il 25/4 Follonica-Rizzo Costruzioni Prato.

La classifica girone E: Follonica (11) 29, Forte dei Marmi (12) 24, Castiglione (13) 22, Pumas Viareggio (12) 19, Prato (12) 16, Spv Viareggio (12) 15, Rotellistica Camaiore (13) 14, Cgc Viareggio (13) 0.

Under 19

Recupero 1a giornata il 14/4 Spv Viareggio-Gamma Innovation Sarzana B 10-2. Recupero 6a giornata il 2/5 Mt Forte dei Marmi-Cp Grosseto. Le partite della 9a giornata del 22/4: Cp Grosseto-Blue Factor Castiglione, Gamma Innovation Sarzana B-Mt Forte dei Marmi, Spv Viareggio-Gamma Innovation Sarzana A. Le partite della 10a e ultima giornata del 29/4: Mt Forte dei Marmi-Gamma Innovation Sarzana A, Gamma Innovation Sarzana B-Cp Grosseto, Spv Viareggio-Blue Factor Castiglione.

La classifica: Sarzana A (8) 19, Castiglione (8) 18, Forte dei Marmi (7) 16, Spv Viareggio (8) 10, Cp Grosseto (7) 2, Sarzana B (8) 1.

Under 17

Playoff 1-4 posto: giocate il 20/3 Gamma Innovation Sarzana-Follonica B 3-4, Pumas Viareggio-Follonica A 3-4, il 27/3 Follonica B-Gamma Innovation Sarzana 3-2, Follonica A-Gamma Innovation Sarzana 3-2. Follonica A-Pumas Viareggio rinv., Follonica B-Gamma Innovation Sarzana rinv.

Playoff 5-7 posto: il 7/4 Mt Forte dei Marmi-Blue Factor Castiglione 8-5. Il 24/4 Blue Factor Castiglione-Mt Forte dei Marmi. l’Spv Viareggio si è ritirato.

La classifica finale del campionato zona 4: Follonica B 33, Follonica A 31, Pumas Viareggio 25, Sarzana 16, Forte dei Marmi 9, Spv Viareggio 6, Castiglione 4.

Under 15

Playoff 1-4 posto: giocate il 19/3 Gamma Innovation Sarzana-Mt Forte dei Marmi 3-7, Follonica-Spv Viareggio A 1-6, il 26/3 Mt Forte dei Marmi-Gamma Innovation Sarzana 6-3, Spv Viareggio A-Follonica 4-0. Il 23/4 Mt Forte dei Marmi-Spv Viareggio A. Il 30/4 Mt Forte dei Marmi-Spv Viareggio A, Follonica-Gamma Innovation Sarzana. Il 7/5 Mt Forte dei Marmi-Spv Viareggio A, Follonica-Gamma Innovation Sarzana.

Playoff 5°-6°: 2/4 Blue Factor Castiglione-Cgc Viareggio 1-5. Il 28/4 Cgc Viareggio-Blue Factor Castiglione. L’Spv Viareggio B invece si è ritirato.

La classifica finale del campionato zona 4: Forte dei Marmi 42, Spv Viareggio A 36, Follonica 28, Sarzana 23, Cgc Viareggio 16, Spv Viareggio B 12, Castiglione 9, Cp Grosseto (ritirato e tutte sconfitte a tavolino per 10-0).

Under 11 BLUE FACTOR CASTIGLIONE-GAMMA INNOVATION SARZANA 8-3

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Matias Sinjari; Michele De Salvatore, Thomas Nucci, Lorenzo Cornacchini, Mattia Sforzi, Filippo Bagnoli. All. Marco Mantovani.

GAMMA INNOVATION SARZANA: Francesco Lagomarsini; Riccardo Beggi, Martina Cupido, Tommaso Traina, Leonardo Gabelloni, Cosimo Venturi. All. Mirko Bertolucci.

ARBITRO: Daniele Moretti di Follonica.

RETI: pt (4-1) 0’14” Bagnoli (C), 3’14 Cornacchini (C), 11’28 Beggi (S), 13’30 e 14’32 Cornacchini (C); st 1’13 Cupido (S), 3’59 Nucci (C), 7’08 e 7’57 Cornacchini (C), 12’03 rig. Traina (S), 13’18 Cornacchini (C)

Playoff 1-4 posto: Picchianti Grosseto-Follonica 1-2, Gamma Innovation Sarzana-Blue Factor Castiglione 8-4. Il 10/4 Follonica-Picchianti Grosseto 3-2. Il 21/4 Blue Factor Castiglione-Gamma Innovation Sarzana 8-3. Il 24/4 Blue Factor Castiglione-Gamma Innovation Sarzana.

Playoff 5-8 posto: Forte Versilia Roller-Tipografia Senesi Prato 7-1. L’11/4 Cgc Viareggio-Rotellistica Camaiore 4-8. Il 10/4 Tipografia Senesi Prato-Forte Versilia Roller 1-4, il 14/4 Rotellistica Camaiore-Cgc Viareggio 11-5.

La classifica finale del campionato zona 4: Follonica 42, Castiglione 36, Sarzana 30, Grosseto 24, Forte Versilia Roller 15, Rotellistica Camaiore 12, Cgc Viareggio 9, Tipografia Senesi Prato 0.