Partita di solidarietà: con i fondi raccolti acquistato un pick-up diretto in Ucraina con cibo e medicinali

GROSSETO – Consegnato oggi alla parrocchia dell’Addolorata il pick-up acquistato con i proventi della partita di beneficenza svoltasi sabato 9 aprile allo stadio comunale olimpico, uniti ad un importante contributo della comunità ucraina grossetana.

Il grande cuore della Maremma, alimentato dall’organizzazione splendida da parte del Finanzia&Friends Team e dalla discesa in campo di tanti ospiti famosi, calciatori e personaggi dello spettacolo, ha permesso, grazie alle tante donazioni dei cittadini intervenuti numerosi, sia per il minitorneo dei ragazzi che per il main evento calcistico, l’acquisto di un pick-up, in partenza stanotte verso l’Ucraina, dove trasporterà vestiti, cibo e medicinali con migliori capacità di spostamento rispetto a molti altri camion.

“Un frutto concreto di un evento che da subito abbiamo patrocinato e sostenuto – spiegano da Finanzia&Friends Team -, ennesima delle tante iniziative che abbiamo messo e continuiamo a mettere in campo, in attesa della pace, per aiutare come possibile un popolo ferito a resistere tra le difficoltà del tragico evento bellico che sta sconvolgendo l’Europa”.

“Ancora grazie, alle Istituzioni, alle forze dell’ordine, alla Diocesi, e soprattutto agli imprenditori e ai comuni cittadini della nostra terra, che ancora una volta hanno risposto con la loro presenza e concretezza di azione ai nostri inviti, e alle iniziative del mondo del volontariato e dell’associazionismo sportivo e non solo”, concludono.