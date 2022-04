L’opposizione: «Sul Mercato coperto ci siamo astenuti. Troppo promesse non mantenute»

FOLLONICA – «Ieri in consiglio comunale come Lega, Fratelli d’Italia e Coraggio Italia ci siamo astenuti sul Regolamento sperimentale per il Mercato coperto comunale». A comunicarlo i consiglieri comunali Sandro Marrini (Coraggio Italia), Daniele Pizzichi (Lega) e Danilo Baietti ( Fratelli d’Italia).

«Questa decisione, maturata dal dialogo fra i tre gruppi consiliari, è per noi un atto dovuto – affermano -. Per quanto il regolamento sia un passo avanti verso la valorizzazione del mercato, e degli esercenti al proprio interno, non possiamo chiudere gli occhi e fare finta di non vedere la completa mancanza di progettualità per il centro cittadino. Da anni i commercianti chiedono un rinnovato piano del traffico, che possa provare a dare una spinta propulsiva alle attività commerciali, e la maggioranza da tredici anni depista tale richiesta, promettendo senza mantenere».

«Non possiamo non indignarci per il degrado che regna sovrano nelle vie accanto al mercato coperto, da anni residenti e commercianti si lamentano e chiedono interventi, ed anch’essi, ad oggi, non si vedono. Dobbiamo poi parlare della cronica mancanza di posti auto nel centro cittadino? Davvero questa amministrazione ritiene di far decollare il Mercato coperto, dopo anni di menefreghismo, senza risolvere le problematiche intorno all’edificio? Del Mercato coperto si può anche fare di una bomboniera, ma senza affiancare tutti questi interventi sopracitati, rimarrà abbandonato al proprio destino».

«Per questo ci siamo astenuti. Ci aspettavamo più coraggio da questa amministrazione e che portasse nel medesimo consiglio non solo il nuovo regolamento, ma anche una serie, calendarizzata, di interventi per migliorare tutto il centro cittadino.

Così non è stato, e noi a scatola chiusa, con le sole parole, non accogliamo niente, soprattutto per rispetto verso i cittadini che ci hanno votato».