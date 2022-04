La Maremma celebra la Festa della Liberazione: le iniziative per il 25 aprile

Ascolta "Impronte Digitali - La resistenza di Nello: storia di un partigiano" su Spreaker.



GROSSETO – La Maremma si appresta a celebrare la Festa della Liberazione. Di seguito le iniziative organizzate nei vari Comuni. L'articolo è in aggiornamento.

FOLLONICA

Come ogni anno Follonica ricorda la Liberazione nazionale dal regime nazista e fascista con una serie di cerimonie e iniziative.

La cerimonia della Liberazione d'Italia avrà inizio alle 10.30 di fronte al palazzo comunale, in largo Felice Cavallotti. Lì il sindaco Andrea Benini, il presidente dell'Anpi di Follonica Claudio Bellucci e il partigiano Gennaro Barboni, accompagnati dalla filarmonica G. Puccini e dai rappresentanti delle forze dell'ordine daranno il via al corteo per le vie cittadine e depositeranno le corone di alloro in ricordo dei Caduti. Alle 11.30 è previsto l'arrivo al parco della Rimembranza dove interverranno i vari rappresentanti della autorità.

«Quello che stiamo vivendo è un momento drammatico per l'Europa, per l'Ucraina e per la coesistenza pacifica tra le nazioni – commenta il sindaco Andrea Benini – proprio per questo motivo il 25 Aprile quest'anno assume una valenza ancora più profonda. È importante ricordare i valori fondanti della nostra Costituzione: una carta antifascista, che "ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali"».

L'amministrazione appoggia l'iniziativa organizzata dall'Anpi sezione Virio Ranieri che si terrà al Casello Idraulico di via Roma a partire dalle 17 con il coro dei Minatori di Santa Fiora e con le letture per la pace a cura di Anna Itartaglia.

MASSA MARITTIMA

Massa Marittima lunedì 25 aprile celebra la Festa della Liberazione, che ogni anno ricorda la liberazione dell'Italia dal governo fascista e dall'occupazione nazista, con l'obiettivo di riaffermare i valori sanciti dal sacrificio dei caduti per la patria, martiri della libertà.

Le celebrazioni aprono alle ore 9 con la Santa Messa nella cattedrale di San Cerbone.

Alle ore 10, in piazza Garibaldi, si raduneranno le autorità e la cittadinanza e alle 10 e 30 i presenti partiranno per raggiungere il Parco di Poggio con sosta presso il Parco della Rimembranza.

Alle 11 al Parco di Poggio sarà deposta la corona al monumento ai caduti. Seguirà l'intervento commemorativo a cura del sindaco Marcello Giuntini, con la partecipazione del corpo bandistico.

In caso di pioggia le celebrazioni si terranno nel Palazzo dell'Abbondanza.

ORBETELLO

La laguna riscopre la tradizione della Resistenza con la Sezione Anpi "Carla Nespolo" ed il Collettivo D.I.S. Sociato.

Il 25 aprile la Festa della Liberazione ritorna ad Orbetello con l'evento "Re(si)stiamo Liberi". E' questo l'impegno per la giornata che ha, simbolicamente e materialmente aperto la via alla partecipazione democratica attraverso la Costituzione repubblicana, nata dalla lotta antifascista e partigiana.

"Un impegno recentemente rinnovato in occasione delle proteste messe in campo dai giovani orbetellani per l'approvazione in Consiglio comunale della proposta di intitolare al gerarca fascista Balbo il parco dell'ex Idroscalo", spiegano dall'Anpi.

Attraverso la sinergia del Circolo Anpi di Capalbio-Monte Argentario-Orbetello della Sezione Anpi "Carla Nespolo" avviata insieme al giovane Collettivo D.I.S. Sociato, la cittadina lagunare ritrova finalmente la tradizione di piazza della Festa della Liberazione.

Alle ore 16:30 del 25 Aprile prenderà infatti avvio da piazza Cortesini il corteo antifascista aperto alla cittadinanza che transiterà da Corso Italia per giungere in piazza del Plebiscito.

Corale ed accorato l'invito degli organizzatori: «Dopo gli anni più difficile dovuti alla pandemia − spiegano Daniela Castiglione, presidente della Sezione ANPI "Carla Nespolo" sotto cui ricade il Circolo Anpi "Capalbio-Monte Argentario-Orbetello" e Marcella De Martino, Leonardo Darini ed Ottavia Galloni del Collettivo D.I.S. Sociato − anche la zona costiera della parte meridionale della nostra provincia avrà la possibilità di celebrare degnamente la riconquista della libertà dopo la tragica esperienza della dittatura iniziata cento anni fa con la violenta sopraffazione squadrista della Marcia su Roma. Sarà un'occasione imperdibile per ricordare a tutti che vogliamo Orbetello libera da ogni fascismo!».

La giornata resistente proseguirà fino a tarda sera, in musica e compagnia, al Parco delle Crociere (lato ex Idroscalo) con il DJ-Set e le musiche selezionate dai noti artisti Andrea Bastogi ed Alessio Lazzeroni.

Tutte le informazioni per partecipare disponibili su: "https://www.facebook.com/events/379084414115356"