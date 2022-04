«Droga e un’aggressione con mazza da baseball chiodata». La Questura chiude locale da ballo per otto giorni

AMIATA – Otto giorni di chiusura per un noto locale da ballo sull’Amiata sono stati comminati dal questore di Grosseto. Frequentato da soggetti violenti, pericolosi per la sicurezza della comunità e dediti al consumo di sostanze stupefacenti, oltre che al disturbo della quiete pubblica.

«Il provvedimento di chiusura – fanno sapere dalla Questura – è stato deciso dal questore attraverso un’attenta istruttoria, anche sulla base delle risultanze di specifici servizi di controllo del territorio effettuati, dopo le riaperture al pubblico dei locali di intrattenimento, dalla Tenenza dei Carabinieri di Arcidosso».

La discoteca infatti era stata oggetto di interventi dei militari «a seguito delle segnalazioni della cittadinanza, allarmata da frequenti scontri con numerosi partecipanti, verificatisi nella discoteca e nelle sue immediate adiacenze».

Le operazioni di controllo nel locale avevano permesso inoltre «di identificare e denunciare in più occasioni numerosi giovani, in stato di manifesta ubriachezza, resisi protagonisti di aggressioni a danno di altri coetanei, in un caso brandendo una mazza da baseball e una punta acuminata. In un’altra occasione, un Carabiniere in servizio di perlustrazione, era stato aggredito verbalmente e fisicamente da un cliente, in evidente stato di alterazione psico fisica, appena fuori il locale» prosegue la Questura.

«Essendo gravi e ripetuti gli episodi di violenza che hanno visto protagonisti i frequentatori del locale, evidentemente considerando la discoteca e le sue vicinanze quale luogo naturale di aggregazione per compiere azioni illecite, il questore ha ritenuto pertanto di emettere il provvedimento di sospensione dell’attività dell’esercizio per otto giorni, con contestuale ed immediata chiusura dello stesso, al fine di evitare la ripetizione di atti pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica e dissuadere i soggetti indesiderati dal riunirsi e porre in essere condotte fuori dalle regole. Difatti, solo poche settimane fa e sempre nelle serate di apertura della discoteca era stata rinvenuta della sostanza stupefacente in un’autovettura con a bordo tre giovani, in sosta nella strada che porta al locale; lungo la stessa pubblica via, teatro di continui schiamazzi, sono stati inoltre registrati danneggiamenti ad autovetture e sono state elevate sanzioni amministrative per manifesta ubriachezza».

Per garantire la tranquillità di chi frequenta i locali pubblici semplicemente per trascorrere una serata di divertimento in compagnia di amici e per far rispettare le regole, saranno intensificate le attività di controllo nei luoghi della movida anche con l’approssimarsi della stagione estiva, attraverso il concorso di tutte le forze di polizia.