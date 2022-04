Gara tre contro il Lucca per i ragazzi della Gea, Faragli: «Migliorare al tiro e in difesa»

GROSSETO – Riprende sabato sera alle 21 (diretta sulla pagina Facebook della Gea) al PalaTagliate il duello tra Libertas Lucca e Gea Basketball Grosseto, valido per i quarti di finale del girone C di serie D. Le due rivali si presentano a gara3 con una vittoria a testa nelle gare disputate al Palasport di via Austria. Soffrendo tremendamente i ragazzi di Luca Faragli e Marco Santolamazza hanno vinto con tanta grinta la prima partita, per poi arrendersi nella seconda. Il programma della serie propone ai lucchesi due gare casalinghe e servirà la miglior Gea per riportare la sfida alla quinta partita, in programma domenica 1° maggio.

I tecnici biancorossi dovranno fare purtroppo a meno dell’esperienza e della fisicità del pivot Jacopo Roberti, che si è fratturato due costole in uno scontro di gioco in gara2. Una perdita importante, compensata in parte dal rientro di un cecchino come Mirko Mari. Ancora fuori Nicolas Battaglini e Mattia Ricciarelli. “Rispetto alle prime partite – sottolinea coach Luca Faragli – serviranno degli importanti miglioramenti al tiro e in difesa. Per tornare a Grosseto e giocarci la semifinale davanti al nostro pubblico serve una vittoria nelle prossime due partite. Dobbiamo evitare disattenzioni difensive e occorre fermare i loro tiratori da tre punti e avere la mano più calda dalla lunetta”.

La situazione. Quarti di finale girone C: Monsummano-Calcinaia 1-1 (88-68, 60-84); Gea Grosseto-Libertas Lucca 1-1 (77-71, 71-76); Valdicornia-San Vincenzo 1-1 (61-66, 77-56); Fides Livorno-Bellaria Cappuccini 2-0 (68-50, 95-79).

Il programma della serie tra Gea e Lucca: Gara3 sabato 23 aprile alle 21 e gara4 giovedì 28 aprile alle 21,15 al Palatagliate di Lucca. Ev. gara5 domenica 1° maggio alle 18 a Grosseto.