Camerieri, chef, baristi, addetto all’info point: tutte le offerte di lavoro dell’Ebtt

GROSSETO – Le aziende che operano nel campo del turismo cercano personale. Ecco le offerte per la Maremma. Per info: Ebtt Ente bilaterale turismo via Monte Cengio, 13/15 – 58100 Grosseto – telefono 0564.416375 fax 0564.416375 – mail grosseto@ebt.toscana.it oppure mercatolavoro@ebt.toscana.it – referente Francesca Tommasini. Orario di apertura: lunedì, martedì e giovedì dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15:30 alle ore 17:30 – mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle ore 13.

1)Pubblico esercizio a Castiglione della Pescaia ricerca 2 camerieri di sala orario solo serale minima esperienza da aprile a ottobre (cod 14293) urgente

2) Pubblico esercizio a Castiglione della Pescaia ricerca uno chef e un capo partita con esperienza vitto e alloggio (cod 14433 e 14434)

3) Bar a Castiglione ricerca 2 bariste anche prima esperienza per 2/3 mesi turni alternati mattina e sera (cod 14388)

4) Campeggio nella zona delle rocchette ricerca un apprendista ricevimento max 29 anni no alloggio pat b automunita preferibile minima esperienza conoscenza lingua inglese (cod 14367)

5) Albergo a Braccagni ricerca un cameriere di sala con esperienza sempre da aprile a settembre 36h settimanali preferibile pat b automuniti dalle 18 alle 24 (cod 14543)

6) albergo nelle vicinanze di Grosseto ricerca un estetista con esperienza, 1 cameriera di sala, 1 aiuto cuoco/a e 1 cameriera ai piani orario su turni a parte la cameriera ai piani che fa il turno di mattina da aprile a ottobre pat b automuniti

7) campeggio a Punta Ala ricerca un addetto al ricevimento con minima esperienza e conoscenza lingua inglese no alloggio orario su turni pat b automuniti (cod 14574)

8) campeggio nella zona di Orbetello ricerca da giugno a settembre un addetto info point, informazione e vendita escursioni periodo 16 maggio metà settembre (cod 14583)

15) albergo a Buriano ricerca un cameriere/a di sala anche minima esperienza per il periodo di pasqua maggio giugno i weekend luglio e agosto solo serale dalle 19 in poi pat b automunito (cod 14618) e un aiuto cuoco /a da aprile 2022 con minima esperienza pat b automunito

16) pubblico esercizio/bar a Fonteblanda ricerca barista o aiuto cuoca o cuoca con esperienza contratto a tempo determinato o anche possibilità a tempo indeterminato orario di giorno (cod 14611 e 14612)

17) pubblico esercizio ad Alberese ricerca un commis di cucina/lavapiatti con esperienza anche nel settore orario serale pat b automunito

18) pubblico esercizio a Batignano ricerca per tutto l anno una cuoca per 4 giorni a settimana (mercoledi e venerdi sabato e domenica) gli altri giorni su prenotazione no alloggio pat b automunita

19) pubblico esercizio a Castiglione della Pescaia ricerca un aiuto cuoco/a da aprile a ottobre con possibilità di lavorare tutto l anno pat b automunito orario serale e un lavapiatti da aprile a metà settembre

20) bar a Principina a Mare ricerca per 5 mesi di lavoro un cameriere/a di sala solo serale

21) albergo a Castiglione della Pescaia ricerca un addetta pulizie orario 6.00-13.00 con alloggio e 1 giorno di riposo, 2 cameriere ai piani orario 9.30-14.00 con 1 giorno di riposo no alloggio pat b automunite e un facchino/tuttofare con orario 8.30-16.00 no alloggio e 1 giorno di riposo

22) albergo a Civitella Paganico ricerca una barista solo di orario pomeridiano apprendista e una cameriera apprendista orario solo serale no alloggio pat b automunite

22) pubblico esercizio a Castiglione ricerca un cameriere di sala e un aiuto cuoco orario solo serale

23) pubblico esercizio a Grosseto ricerca per tutto l anno un cuoco/a con esperienza orario serale ma da fare la preparazioni prima

24) pubblico esercizio all Isola del Giglio ricerca con vitto e alloggio un aiuto cuoco/a da aprile a ottobre

25) albergo a Massa Marittima ricerca un aiuto cuoco/a orario spezzato aprile maggio e settembre giugno/luglio e agosto solo cena no alloggio pat b automunito

26) pubblico esercizio a Campagnatico ricerca da aprile un cameriere di sala orario solo serale stagione lunga con possibilità di lavorare anche d inverno

26) albergo a Fonteblanda ricerca urgentemente una cameriera ai piani orario part time di mattina e un addetta colazioni la 20) albergo a Fonteblanda ricerca un addetto/a reception con conoscenza lingua inglese da aprile a ottobre orario pomeridiano poi in stagione turni mattina o pomeriggio no alloggio meglio personale della zona o zone limitrofe

27) residence a Castiglione della pescaia ricerca un addetto ricevimento da maggio a ottobre conoscenza lingua inglese preferibile lingua tedesca si preferisce personale della zona ma si valuta alloggio con minima esperienza

28 ) stabilimento balneare a Marina di Grosseto ricerca orario solo di giorno un tuttofare di cucina minima esperienza pat b automunito.