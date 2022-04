Bottega della Salute: opportunità di lavoro con Anci Toscana. Ecco il bando

MASSA MARITTIMA – Il Comune di Massa Marittima informa i cittadini che Anci Toscana in collaborazione con la Regione ha indetto una selezione pubblica per 53 collaboratori da impiegare nelle sedi regionali delle Botteghe della Salute.

Un operatore sarà impiegato nella sede della Bottega della Salute di Niccioleta. Il bando scade alle ore 23.59 del 2 maggio 2022.

Potranno partecipare alla selezione anche coloro che hanno già effettuato il servizio civile.

Il compenso previsto è di 650 euro al mese al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali ed assicurative a carico del lavoratore, da corrispondersi secondo le modalità che saranno concordate all’atto della contrattualizzazione. Il contratto co.co.co durerà fino al 31 marzo 2023.

L’attività consiste nel dare supporto alla rete Anci Toscana per lo sviluppo dei servizi Bottega Salute nei territori; attività di supporto, orientamento e accompagnamento ai cittadini in merito ai servizi amministrativi digitali e altri servizi di pubblica utilità in ambito sociale e socio-sanitario.

Per partecipare alla selezione gli interessati dovranno presentare una domanda redatta secondo lo schema allegato all’avviso. Allegato alla domanda dovranno presentare curriculum vitae in formato europeo, debitamente datato e firmato e con autorizzazione al trattamento dei dati personali.

La documentazione potrà essere inoltrata da Pec del candidato (rilasciata a nome e identità dello stesso) alla Pec di Anci Toscana pec@ancitoscana.com oppure, considerati i disagi legati all’emergenza Covid 19, anche tramite posta elettronica ordinaria all’indirizzo posta@ancitoscana.it

Info: segreteria.botteghedellasalute@ancitoscana.it

Qui il link del bando e il modulo di domanda.