Baldi: «Bene la proposta dell’Ussi di intitolare la sala stampa dello Zecchini a Bianciardi»

GROSSETO – «La proposta presentata dalla delegazione di Grosseto dell’Unione Stampa Sportiva Italiana – Ussi- al Sindaco Vivarelli Colonna ed all’assessore allo sport e alla toponomastica Rossi di intitolare la sala stampa o la tribuna stampa dello stadio olimpico Carlo Zecchini di Grosseto a Luciano Bianciardi, mi trova pienamente d’accordo e penso che sia un ottimo modo per ricordare una delle figure di maggior spessore che la nostra città abbia avuto. Bianciardi è un vanto di orgoglio per il nostro territorio e senza dubbio, è stato la nostra punta di diamante in campo letterario».

Così afferma il consigliere comunale Ludovico Baldi (Lega).

«Oltre ad essere stato un abile traduttore, bibliotecario, saggista ed attivista, il grande scrittore viene anche ricordato per aver composto pagine indimenticabili del giornalismo sul “Guerin Sportivo” per il quale scriveva. Voglio ringraziare la delegazione del “Gruppo toscano giornalisti sportivi- Ussi” per la fantastica idea avuta, la quale, a mio parere, arriva nel momento più opportuno, visto che quest’anno ricorrono i cento anni dalla nascita del letterato grossetano».

«È anche grazie a queste iniziative che l’importanza di una figura come Bianciardi può essere trasmessa ai più giovani, con la speranza di farli avvicinare al mondo del giornalismo sportivo, oltre che a quello della nostra squadra di calcio, della quale il grande saggista era un appassionato tifoso. Esprimo così tutto il mio appoggio all’Ussi per la sua iniziativa e spero che essa possa andare in porto nel più breve tempo possibile».