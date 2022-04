Una via intitolata a Eleonora Baldi, Pd: «Un modo per coltivare la sua memoria e il ricordo»

FOLLONICA – «Una strada di Follonica sarà dedicata ad Eleonora Baldi. E non sarà una via qualsiasi, ma quella che abbraccia il nuovo polo scolastico, sulla quale si affacceranno le scuole medie di Follonica».

A commentare la scelta dell’amministrazione Benini è il Partito democratico della città del Golfo.

«Eleonora è stata la prima sindaca di Follonica e il suo nome adesso sarà indissolubilmente legato a quello del Parco Centrale, che ha fortemente voluto e alla progettazione del quale la sua amministrazione ha dato una forte impronta. Ciò che è stata Eleonora Baldi non è, però, sintetizzabile in quanto ha fatto da sindaca: è stata un’imprenditrice e una follonichese doc. Ha amato la sua città visceralmente e senza compromessi e ha fatto politica rimanendo coerente a se stessa, in modo schietto.

Intitolarle la via che sarà delle scuole è modo per coltivarne la memoria e il ricordo e permettere anche ai ragazzi e alle ragazze che frequenteranno il polo scolastico, di conoscerne la storia».

«Le scelte fatte sulla toponomastica segnano indelebilmente quale sia la memoria collettiva che le amministrazioni scelgono di conservare e dare valore a 12 figure femminili contribuirà a promuoverne la vita come un modello da seguire. Il percorso è stato avviato nel 2016 con l’approvazione della mozione per la promozione della toponomastica femminile presentata dal gruppo consiliare del Partito Democratico e adesso, grazie al lavoro della commissione per le politiche di genere, si realizza pienamente».

«Katyna Ranieri, Eleonora Baldi, Florence Nightingale, Franca Rame, Elsa Morante, Tina Anselmi, Rita Levi Montalcini, Margherita Hack, Gae Aulenti, Sibilla Aleramo e Fernanda Pivano sembrano figure distanti l’una dall’altra, ma sono tutte donne che vogliamo ricordare e vogliamo che siano conosciute, non per aver subito, ma per aver agito ed eccelso nella loro vita lasciando una traccia nelle arti, nella scienza, nella tecnica e nella politica».