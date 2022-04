«Quello che conta è il fattore umano» così si presenta il nuovo direttore della Rsa di Semproniano

SEMPRONIANO – Dal 19 aprile la Rsa Casa Albergo per Anziani di Semproniano, che ha una capacità ricettiva per 50 ospiti, avrà il direttore di struttura. È il Michele Meloni, laureato in giurisprudenza all’Università di Siena, con una lunga esperienza sia nel settore pubblico che in quello privato e con una profonda conoscenza dell’organizzazione aziendale e della gestione del personale.

L’inserimento di questa figura nell’organigramma della struttura è “in continuità con gli obiettivi che il nuovo Cda si era prefisso già nel corso del suo insediamento, avvenuto nove mesi fa: migliorare la gestione della Cooperativa per dare una svolta innovativa alla Rsa che, in un contesto sempre più competitivo, dovrà essere in grado di rispondere alle richieste di un mercato sempre più attento e preparato”.

“Spesso ci dimentichiamo che gli anziani ospiti delle Rsa sono persone che hanno avuto una vita, storie, affetti e che purtroppo, a causa dell’età, sono diventate fragili e bisognose di cure. Ed è a loro che dobbiamo offrire un servizio puntuale, professionale e accogliente” afferma Michele Meloni, che ha tenuto a sottolineare quanto, in questo lavoro, oltre alla professionalità sia importante il “fattore umano”.