Postseason, semifinale contro il Viareggio per le ragazze dell’Atlante Grosseto

GROSSETO – Semifinale playoff contro il Viareggio per le ragazze dell’Atlante Grosseto, pronte a lottare per un posto in finale domani sera venerdì alle 22,15 al loro Palabombonera, in attesa della vincente fra Prato e Scandicci giunte rispettivamente seconde e quinte.

Mister Cipriani ha convocato per questa prima partita della postseason Maya Barahona fra i pali per l’assenza della titolare Natascia Sarro, Serena Vincenti, Simona Zorzi, Sara Gobbi, Anna Baila Longo, Federica Marchettini, Giulia Falcinelli e Lavinia Calchetti, rientrata in gruppo da poco tempo. Assente per un infortunio non ancora smaltito Anna Abate, capocannoniere della squadra con 12 reti.

Vero e proprio capolavoro questa qualificazione alle final four per la formazione femminile dell’Atlante nel campionato regionale di serie C: dopo un inizio di stagione con molte incognite dopo circa 18 mesi di inattività causa la pandemia, la rosa biancorossa è ripartita dopo alcune defezioni e l’ingresso di nuovi arrivi, fra altre incertezze come la presenza dalla veterana Serena Vincenti. Il nuovo tecnico Riccardo Cipriani ha preso per mano il nuovo gruppo ed è riuscito nell’impresa di portare le sue giocatrici ai play-off disputando un campionato eccezionale, andando oltre le più rosee aspettative, conquistando al termine del torneo un terzo posto da applausi.