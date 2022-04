Pedalata per famiglie con l’associazione Le Cudere: partenza da Magliano

MAGLIANO IN TOSCANA – Sabato 30 aprile, nell’ambito dei festeggiamenti del Primo Maggio a Magliano in Toscana, l’associazione “Le Cudere”, operatori dell’agricoltura e del turismo in collaborazione con la Uisp di Grosseto organizza una pedalata per famiglie che darà il via a “Maggio in Bici”, un mese di promozione del cicloturismo in Maremma.

Le Cudere è un’associazione di promozione del territorio nata nel 2016 allo scopo di creare una rete fra aziende agricole e strutture turistiche della zona sud della provincia grossetana, puntando sulla qualità dei servizi e dei prodotti offerti e sulla genuinità delle esperienze proposte.

I soci de Le Cudere che oggi sono circa quaranta, quasi tutti piccoli imprenditori che gestiscono familiarmente le proprie aziende, nel desiderio di trasmettere il profondo legame con un territorio poco valorizzato: con Maggio in Bici vogliono promuovere forme di turismo ecosostenibile attraverso un mese di sconti e promozioni su soggiorni, noleggio biciclette, acquisto di prodotti locali.

Inoltre ogni fine settimana del mese di maggio saranno proposti eventi eno-gastronomici in una delle strutture che fanno parte dell’associazione a cui saranno associati percorsi ciclabili ben individuati da percorrere durante gli eventi.

Il 30 aprile la partenza con PedaliAMO a Magliano, un evento dedicato soprattutto ai bambini e ragazzi che con le loro famiglie potranno percorrere in sicurezza un breve circuito ad anello che partendo dalla Chiesa della Santissima Annunziata a Magliano, accanto al famoso Olivo della Strega, precorrerà la bellissima campagna che circonda il borgo medievale per ritornare in paese, dove Le Cudere offriranno un’ottima merenda a tutti i partecipanti.

Per tutti i dettagli dell’evento consultare www.lecudere.it o scrivere a lecudere@gmail.com.