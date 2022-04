Le start up incontrano gli studenti, l’appello di Confindustria: «Venite alla Fiera del Madonnino»

GROSSETO – Una delle novità della 42esima Fiera del Madonnino sarà il Padiglione Digital, dedicato all’agricoltura 4.0, progettato da Confindustria Toscana Sud e da Grosseto Fiere.

È una iniziativa del tutto inedita per la tradizionale rassegna maremmana, nell’ambito della quale si parlerà dell’utilizzo di alcune tra le tecnologie più innovative attualmente a disposizione del comparto, e per l’occasione Confindustria ha messo a punto un ricco programma di attività – tra convegni e incontri – nell’arco delle tre giornate di fiera. La prima, sabato 23 aprile alle ore 10, giorno dell’inaugurazione della Fiera del Madonnino 2022, è uno “Start up contest”: l’area convegni del Padiglione Digital di Confindustria Toscana Sud sarà dedicata anche ad alcune start up, tutte presenti in fiera come espositori, affinché possano presentarsi. In particolare agli studenti.

L’associazione di categoria lancia dunque un appello rivolto alle classi degli istituti superiori di tutta la provincia e agli studenti universitari: l’incontro al Polo fieristico di Braccagni si annuncia come un’occasione da non perdere per approfondire tutti gli aspetti di un comparto da sempre particolarmente rilevante per l’economia locale, soprattutto alla luce delle innovazioni che le imprese mettono a disposizione del mercato.