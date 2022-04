“Il bullismo visto dai bambini”: i disegni dei piccoli studenti alla Galleria Spaziografico

MASSA MARITTIMA – Galleria Spaziografico, partner del Premio Kiwanis promosso dal Kiwanis Club Follonica, allestisce nella sua sede la mostra dei disegni degli alunni partecipanti che trattano il tema “Il bullismo visto dai bambini”.

Il Kiwanis Club Follonica, grazie alla preziosa organizzazione del Chair distrettuale Cyberbullismo Loriano Lotti e con la partecipazione dell’architetto Gian Paolo Bonesini, ha indetto questo concorso per promuovere e incoraggiare la diffusione degli ideali kiwaniani, identificati come servizio a tutti i Bambini del mondo.

Sono arrivati molti elaborati di diverse classi dalle scuole primarie di Massa Marittima, Montieri e Acireale (Catania), sviluppati a tecnica libera su fogli da disegno, molti dei quali hanno preso ispirazione dal libro a fumetti “Lillo e Billo, il Bullo” donato alle scuole dal Kiwanis Club Follonica.

Sensibili a quanto richiesto dal bando, le bambine e i bambini hanno risposto con immagini appropriate, di grande impatto visivo, corredate da scritte e da pensieri che dimostrano quanto sia stato approfondito, a cura delle Insegnanti, questo delicato tema.

La Commissione composta da Gian Paolo Bonesini, Carla Moscatelli e Loriano Lotti, ha selezionato le opere vincitrici attraverso un lavoro rigoroso di valutazione e di confronto tra elaborati di grande significato: un lavoro risultato difficile, vista la qualità delle opere pervenute anche da lontano.

Nella Galleria Spaziografico vengono esposte le opere finaliste, mentre in filmato si possono ammirare tutte quelle inviate dalle scuole (circa centocinquanta).

I vincitori saranno proclamati nel mese di maggio presso il Palazzo dell’Abbondanza a Massa Marittima.

Un ringraziamento al Comune di Massa Marittima per l’attenzione dedicata a questa iniziativa e per i riconoscimenti che ha voluto mettere a disposizione; un ringraziamento particolare alla dirigente scolastica Marcella Rossi, alle Insegnanti che hanno collaborato per la realizzazione di questo premio, alle bambine e ai bambini che con tanto entusiasmo e bravura hanno partecipato con la loro creatività.

Aperta dal 23 al 29 aprile 2022 tutti i giorni ore 16.00-19.00

INAUGURAZIONE | Sabato 23 aprile alle ore 18.00