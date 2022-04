Coronavirus: 263 nuovi casi in Maremma. Il tasso di positività torna sopra al 20%. Un ricovero in meno

Ascolta "IlGiunco.net Podcast - Le news di oggi 21 aprile 2022" su Spreaker.

GROSSETO - Sono 263 i nuovi casi di Coronavirus in provincia di Grosseto (ieri 386) su 1.311 tamponi (ieri 2.029). Meno casi, ma anche meno tamponi: aumenta infatti il tasso di positività, che passa dal 20,1% di ieri al 19,2% di oggi.

Sono 2.383 gli attualmente positivi in Maremma (ieri 2.386), 234 le guarigioni in 24 ore (ieri485).

Un ricovero in meno: sono 13 le persone ricoverate per Covid all'ospedale di Grosseto (ieri 14), una delle quali in terapia intensiva (come ieri).

Il report della Asl

Periodo di riferimento: dalle ore 00 del 20/04/2022 alle ore 24 del 20/04/2022

Dati di sintesi ASL TSE

Provincia Tamponi effettuati Tamponi positivi del giorno Persone positive Persone guarite Arezzo 2.508 432 3.805 344 Grosseto 1.311 263 2.383 234 Siena 2.616 377 3.729 325 Asl TSE 6435 1072 9917 903

Nuovi positivi per classi d'età

Provincia 0-18 19-34 35-49 50-64 65-79 Over 80 Non disponibile Arezzo 63 55 83 83 68 42 38 Grosseto 40 47 54 58 40 19 5 Siena 67 57 70 77 58 39 9 ASL TSE 170 159 207 218 166 100 52

Ricoveri con sintomatologia Covid

Totale Posti letto occupati Degenza Covid San Donato Arezzo 14 TI San Donato Arezzo 2 Degenza Covid Misericordia Grosseto 12 TI Misericordia Grosseto 1

Nuovi positivi per Comune della provincia di Grosseto

Comune Tamponi positivi Campagnatico 5 Capalbio 5 Castell'Azzara 1 Castiglione Della Pescaia 5 Cinigiano 3 Civitella Paganico 3 Follonica 34 Gavorrano 12 Grosseto 103 Isola Del Giglio 2 Magliano In Toscana 7 Manciano 4 Massa Marittima 17 Monte Argentario 11 Monterotondo Marittimo 2 Orbetello 12 Pitigliano 3 Roccastrada 8 Santa Fiora 4 Scansano 10 Scarlino 7 Semproniano 3 Sorano 2

Decessi