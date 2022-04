Conviviale su sport e alimentazione al Panathlon con l’imprenditore Tommaso Becagli

GROSSETO – Serata conviviale del Panathlon “Sport e alimentazione”, quella programmata per venerdì 22 aprile alle 20 presso il salone delle feste dell’hotel Granduca di Grosseto. Ospite e relatore della serata il dottor Tommaso Becagli, titolare della azienda “Severino Becagli” che sorge all’interno della tenuta San Lorenzo a Grosseto, produttrice di una microalga, la spirulina, dal colore blu-verde, integratore per eccellenza e alimento di alto profilo nutrizionale. L’azienda “Severino Becagli” è vicina allo sport ed è sponsor di molte società sportive della provincia, e non solo, tra le quali l’US Grosseto calcio e il Bbc Grosseto (foto). Un tema, quello tra sport e alimentazione, attuale e molto sentito dagli sportivi.