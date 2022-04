Verso il derby Bsc-Bbc, due cartoline ricordo della commissione filatelia Fibs

GROSSETO – Il primo derby in serie A non si scorda mai. Il responsabile nazionale della commissione filatelia Fibs, Vladimiro Capecchi, ha preparato per i due incontri tra Bsc Big Mat e Bbc Spirulina Becagli – allo stadio Scarpelli domenica alle 10 e alle 15 – due cartoline ricordo, una per società, un folder che le racchiude e una busta che lo raccoglie. Le 2 cartoline verranno “annullate” con uno speciale timbro filatelico postale realizzato per l’occasione, che verrà apposto dalle Poste Italiane, presenti all’ingresso dello stadio di via Orcagna dalle 9,30 alle 12,30. I folder, che ritraggono da una parte il centro storico cittadino e dall’altra la zona degli impianti sportivi di via Orcagna e le cartoline (in una c’è un giocatore stilizzato del Bsc, nell’altra lo stadio Roberto Jannella con il logo del Bbc) sono a tiratura limitata e numerata: 100 folders in 100 buste; 200 le cartoline per ogni società.

Sarà possibile acquistare il materiale realizzato e debitamente “annullato” durante la giornata del 24 all’ingresso del “Simone Scarpelli” ma anche successivamente, richiedendolo tramite la e-mail: filatelia@fibs.it. Tutta l’operazione, come detto è a cura della commissione filatelica della federazione, ideata e gestita da Vladimiro Capecchi, responsabile nazionale della Commissione stessa. Gli appassionati di baseball e softball possono contattare l’email ufficiale della commissione per avere notizie, consulenze ed eventualmente altro materiale filatelico realizzato nei 70 anni di storia sportiva delle due discipline.