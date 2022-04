Quarta dose di vaccino per Nello Bracalari

Ascolta "Impronte Digitali - La resistenza di Nello: storia di un partigiano" su Spreaker.

GROSSETO - Quarta dose di vaccino, oggi, per Nello Bracalari.

94 anni, ex partigiano, ex presidente provinciale Anpi, Nello Bracalari è stato fin da subito sostenitore della necessità di vaccinarsi per sconfiggere il Covid, e oggi ci ha inviato la foto della sua quarta vaccinazione.

Se vuoi restare aggiornato sulle notizie de IlGiunco.net iscriviti gratis alla nostra newsletter. Arriva tutti i giorni direttamente nella tua casella postale alle 19. Basta cliccare QUI