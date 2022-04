La 31enne artigiana Giada Ghini entra nella Commissione Pari opportunità

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Giada Ghini, 31 anni, imprenditrice di Castiglione della Pescaia, membro del Movimento Giovani Imprenditori e del Movimento Donna di Confartigianato Grosseto, è entrata a far parte della Commissione comunale per le Pari Opportunità. La sua candidatura è stata avanzata al Comune di Castiglione della Pescaia da Confartigianato Imprese Grosseto.

Giada Ghini è un’artigiana che realizza abiti da sposa, ha studiato a Roma specializzandosi nell’arte del ricamo. Dal 2016 ha aperto il suo atelier a Castiglione della Pescaia.

“Sono una mamma lavoratrice – spiega Giada Ghini – e ben conosco le difficoltà che incontrano le donne che devono conciliare la famiglia con il lavoro, e i sensi di colpa che spesso provano nei confronti dei loro figli. Questo mi ha spinto ad impegnarmi nella Commissione per le Pari Opportunità del Comune di Castiglione della Pescaia. Sono convinta che sia importante lavorare prima di tutto su un cambio di mentalità e di atteggiamento, perché esiste ancora il rischio per una donna, nel 2022, di essere scartata durante un colloquio di lavoro se esprime il desiderio di farsi una famiglia, anche solo in prospettiva”.

Confartigianato Imprese Grosseto si congratula con Giada Ghini per questo nuovo importante impegno: “Giada Ghini è un’altra imprenditrice attiva in Confartigianato, che va a rivestire un ruolo anche al di fuori della nostra associazione, come già è avvenuto con Stella Bevilotti, che è presidente del Movimento donne di Confartigianato Grosseto e vicepresidente del Movimento Donne regionale di Confartigianato, e Dominga Tammone, che è presidente dei giovani imprenditori di Confartigianato Grosseto e vicepresidente regionale dei giovani imprenditori di Confartigianato”.