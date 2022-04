Domenica all’insegna del volley giovanile con il Trofeo Città di Grosseto

GROSSETO – In occasione del ritorno alle iniziative indoor indetto dalla FIPAV, la Pallavolo Grosseto ha organizzato la prima edizione del torneo denominato Trofeo Città di Grosseto che si svolgerà domenica 24 aprile al Palazzetto dello sport di Piazza Azzurri d’Italia.

Il torneo ha il patrocinio e il contributo del Comune di Grosseto e vi parteciperanno oltre 150 atlete di quattro società.

L’iniziativa avrà inizio alle 9 fino le ore 12.15 per le bambine dai 5 ai 9 anni e dalle ore 14.30 alle ore 17.30 per le giovani dai 10 ai 12 anni.

“La nostra società ringrazia l’amministrazione comunale – ha diramato la Pallavolo Grosseto – per la vicinanza e il contributo dati al fine di far tornare al più presto alla normalità il nostro settore giovanile che, soprattutto nelle bambine più piccole, ha bisogno di ritrovarsi in questo tipo di iniziative”.

“Un nuovo evento sportivo per la nostra città, la Pallavolo Grosseto pensa ai più giovani organizzando, con la collaborazione del Comune, un torneo per le piccole pallavoliste di Grosseto – affermano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore allo Sport Fabrizio Rossi – La nostra amministrazione continua, come ha sempre fatto, a dare supporto alle associazioni sportive, in particolar modo adesso in un periodo di crisi post-pandemica che ha annichilito ogni forma di normalità. C’è bisogno più che mai di unione e lo sport, che è la prima fonte di aggregazione, svolge in pieno questa funzione”.