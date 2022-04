Coop aderisce alla marcia per la pace PerugiAssisi. «Raccogliamo le iscrizioni dei soci»

Ascolta "IlGiunco.net Podcast - Le news di oggi 20 aprile 2022" su Spreaker.



GROSSETO - Coop aderisce alla Marcia della Pace straordinaria PerugiAssisi del prossimo 24 aprile e le cooperative di consumatori stanno raccogliendo iscrizioni e organizzando la partecipazione. Si prevede la presenza di oltre 1.000 soci Coop.

«L’invasione dell’Ucraina da parte della Russia fa strage di vite innocenti, colpisce popolazioni civili, distrugge non solo obiettivi militari, ma anche edifici civili, scuole e ospedali. L’aggressione della Russia all’Ucraina non ha giustificazione. L’Italia, l’Europa e il mondo devono sostenere il diritto alla libertà e all’autodeterminazione del popolo ucraino» afferma Coop.

«Nella situazione drammatica che stiamo vivendo Coop si riconosce nello spirito dell’articolo 11 della Costituzione Italiana che ripudia “la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali” e continua a sperare in una cessazione delle ostilità e in una soluzione multilaterale e concordata del conflitto in corso».

Per Coop q«uesta partecipazione è parte integrante di una campagna di sostegno alla popolazione ucraina partita agli inizi di marzo con la mobilitazione #CoopforUcraina a fianco di Unhcr, Medici Senza Frontiere e Comunità di Sant’Egidio; una mobilitazione che ha raccolto in un mese 1,2 milioni di euro (500.000 stanziati dalle cooperative e il resto donati) da destinare alla prima assistenza. E’ tuttora in corso la fase due della campagna articolata sui singoli territori e sono numerose le iniziative collaterali di solidarietà: raccolte alimentari, donazioni di prodotti di primo soccorso, raccolte di prodotti per l’infanzia, oltre all’esposizione della bandiera della Pace all’ingresso dei principali punti vendita».

